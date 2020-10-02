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أخبار البلد

بعد غد.. وزارة الإعلام تطلق الدورة الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية أونلاين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:07 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب
تنطلق بعد غد الأحد،فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الانجليزية التي يعدها أونلاين مركز تدريب الاعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

يذكر أن عدد المرشحين للمشاركة في هذه الدورة حتى الآن وصل إلى ١٦ إعلامي من ٦ دول إفريقية وهي ( موريشيوس- زامبيا - بتسوانا - جامبيا - كينيا - نيجيريا).

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة ٤ أسابيع يلتقي من خلالها المتدربون الكترونيًا مع خبراء أكاديميين وقيادات إعلامية مصرية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على استمرار التواصل المصري الإفريقي في ظل جائحة كورونا، وتعذر حضور المشاركين نظرا لاستمرار غلق مطارات معظم دول القارة.

وتُعد هذه الدورات بمثابة ملتقى للشباب الإفريقي لتبادل الخبرات الإعلامية سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني وفتح سبل تعاون مشترك من أجل توطيد العلاقات المصرية الإفريقية.

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قد قام بزيارة مركز الخدمات الإعلامية للمراسلين الأجانب في مصر والتابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، للاطلاع على كافة الخدمات الفنية المقدمة للمراسلين الأجانب والتأكد من جودتها، وخلال الزيارة عرض فريق الإدارة التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، على سيادته كافة الشكاوى والأمور الأخرى المتعلقة بعملية البث.

وأكد هيكل،ضرورة تقديم الخدمات للمراسلين الأجانب على أكمل وجه، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة أولا بأول،مشيرا إلى ضرورة استطلاع رأي المراسلين الأجانب على جودة الخدمات المقدمة لهم من المركز كونه المركز المعتمد قانونا في جمهورية مصر العربية وأن البث من خارجه يعد مخالفًا للقانون.


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