خطبة الجمعة في طنطا.. وزير الأوقاف للمصريين: التفوا حول رئيسكم وجيشكم كما فعل جيل أكتوبر.. ويؤكد: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو وصور

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد أحمد البدوي بطنطا:الحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه
المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد
التفوا حول رئيسكم وجيشكم كما فعل جيل أكتوبر
مهمة التصوف الكبرى هي مراقبة الله في السر والعلن
أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد أحمد البدوي، بطنطا بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وسط اجراءات احترازية وتنفيذ ضوابط فتح المساجد في ظل أزمة كورونا.
وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، إن الله نهى عن الفساد في الأرض فقال "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ"، مضيفا أنه لا أمن للبيت ولا للفرد بدون أمن للوطن، لقول النبي "من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها".
وأشار إلى أن حب الوطن والإعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية وفطرة إنسانية، منوها أن النبي الكريم من أشد الناس حبا لوطنه، فهو القائل يوم أن أخرج من مكة "والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت".
وتابع: قالوا إذا أردت أن تعرف معدن الرجل ووفائه وأصالته، فانظر إلى مدى حبه وحنينه لوطنه وتشوقه إليه وحفاظه عليه، فالحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه.
وقال وزير الأوقاف، إنه لا يتطاول على وطنه إلا عميل خسيس خائن مأجور، ولا يعقل أن يهاجم إنسان وطنه أو يحرض عليه إلا إذا كان عميلا مأجورا، منوها أن اليد التي تمتد إلى تخريب الوطن عمدا، جزاؤها شرعا هو القطع، لأن الله يقول في كتابه العزيز " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ".
وقال الوزير، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز " وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ" منوها أن أيام الله لكل قوم هي أيام عزهم وانتصارهم ومجدهم،مضيفا أننا في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، نحتاج إلى روح أكتوبر لمواجهة أهل الشر والفساد.
وأشار إلى أنه في أكتوبر المجيدة، التف المصريون خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم ومؤسساتهم الوطنية، ولم يسمحوا لعميل أو مأجور أن يخترق صفهم،مؤكدا أننا في هذه الفترة علينا الالتفاف خلف رئيسنا ومؤسساتنا ونضرب بيد من حديد على يد كل من يريد نشر الفوضى، مؤكدا أن الإنتماء ليس كلاما أو شعارات وإنما عطاء وإتقان في العمل كل في مجاله.
وأضاف، أن الوطن له حق على جميع أبنائه، فجيل أكتوبر ضحى بنفسه وحياته من أجل نعيش ويبقى الوطن، وعلينا أيضا أن نبذل جهودا للحفاظ على هذا الوطن.
وقال جمعة، إن التصوف سلوك وانتماء، منوها الى أننا في حاجة إلى استعادة القيم والأخلاق، منوها أن الإسلام يدعو إلى الصدق، والتصوف كذلك، والإسلام يدعو إلى احترام الوطن والاعتزاز به، والتصوف يدعو للإيجابية لا السلبية.
وأكد وزير الأوقاف، على أهمية الجانب الروحي والأخلاقي في بناء الإنسان، فالذي لا أخلاق له، لا قيم له، وإذا كانت مهمة التصوف هي الإسهام في بناء الخلق القويم فإن المهمة الأسمى لهذا التصوف هي مراقبة الله في السر والعلن وأن تجعل من الدنيا سلما للآخرة.
وتابع: لا تجارة في التصوف بالدين، كما تفعل الجماعات الضالة التي تسخدم الدين شعارا لها والدين منهم براء.
وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم "متطلبات الولاء والانتماء للوطن".