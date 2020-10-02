خطبة الجمعة في طنطا.. وزير الأوقاف للمصريين: التفوا حول رئيسكم وجيشكم كما فعل جيل أكتوبر.. ويؤكد: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو وصور

وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، إن الله نهى عن الفساد في الأرض فقال "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ"، مضيفا أنه لا أمن للبيت ولا للفرد بدون أمن للوطن، لقول النبي "من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها".





وأشار إلى أن حب الوطن والإعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية وفطرة إنسانية، منوها أن النبي الكريم من أشد الناس حبا لوطنه، فهو القائل يوم أن أخرج من مكة "والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت".





وتابع: قالوا إذا أردت أن تعرف معدن الرجل ووفائه وأصالته، فانظر إلى مدى حبه وحنينه لوطنه وتشوقه إليه وحفاظه عليه، فالحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه.