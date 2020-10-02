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أخبار العالم

نيابة عن خادم الحرمين.. قطان يشارك في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:14 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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محمود نوفل
يشارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.

يأتي ذلك بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث من المقرر أن ينطلق الحفل  بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان غدٍ السبت.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس ان قطان  سيبدأ بعدها مباشرة بزيارات رسمية لكل من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها برؤساء تلك الدول ووزراء خارجيتها وكبار المسؤولين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.

وكان وفد المقدمة لاحتفالات التوقيع على اتفاق السلام الذي سبق التوقيع عليه بالاحرف الاولى الشهر الماضي قد غادر صباح أمس العاصمة السودانية " الخرطوم " صباح اليوم إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان .

وافادت وكالة الأنباء السودانية " سونا " أن الوفد ضم عددا من الوزراء وممثلي قوى الحرية والتغيير  والشخصيات القومية ومندوبي المؤسسات الإعلامية .

 ويُشار الي أن الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور قد وقعتا بالأحرف الأولى على إتفاقية سلام جوبا، حيث تم التوقيع على ثمانية بروتوكولات لمسار دارفور.

كما توجه صباح اليوم  رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا اليوم لحضور مراسم التوقيع على نهاية المرحلة الأولى من اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام، ولبحث بداية المرحلة الثانية.
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