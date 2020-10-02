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أخبار العالم

بعد ثبوت إصابة ترامب بالفيروس.. جو بايدن يخضع لفحص كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:09 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب في أول مناظرة رئاسية
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محمد عثمان

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، سيخضع لفحص فيروس كورونا اليوم وذلك بعد ثبوت إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب يومين من المناظرة الرئاسية التي جمعتهما.

وبحسب الصحيفة فإن هناك مخاوف من إصابة بايدن بالفيروس الذي كان يقف على بعد أمتار قليلة من ترامب لمدة 90 دقيقة خلال مناظرتهما الرئاسية منذ يومين.

ولم يقم المنافسان بمصافحة بعضهما البعض اتباعًا لقواعد التباعد الاجتماعي، وكانا يقفان على بعد 3 أمتار من بعضهما البعض.

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا وهما في حالة جيدة الآن.

وقال الطبيب الخاص بترامب، الدكتور شون كونلي، في حول تشخيص ترامب بفيروس كورونا: "أعلن عن المعلومات التالية بإذن من الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. في هذه الليلة تلقيت تأكيدًا أن كل من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميليانيا ترامب أنهما أصيبا بفيروس كورونا"، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.

وأضاف: "الرئيس والسيدة الأولى يشعران بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض خلال فترة التعافي".

وأوضح كونلي أن ترامب وزوجته لا يعانيان حتى الآن من أي أعراض.

وتابع: "سأتابع الوضع أنا والفريق الطبي للبيت الأبيض بيقظة. وأقدر الدعم الذي تم توفيره من قبل بعض أعظم الخبراء والمعاهد الطبية".

وأردف: "كونوا مطمئنين أتوقع من أن الرئيس سيستمر في القيام بمسئولياته دون انقطاع خلال فترة تعافيه وسوف أوافيكم بأي تطورات مستقبلية".

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