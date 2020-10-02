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مسئول بالبيت الأبيض: الرئيس ترامب سيعمل من مقر إقامته

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:23 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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نورهان رأفت
صرح مصدر مسئول من البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيباشر عمله من مقر إقامته ، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا .

وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز ..منذ قليل ..

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيخضع للحجر الصحي، مع زوجته ميلانيا ترامب، وذلك بعد إصابه مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا. 

وقال ترامب في بيان صحفي: ": سأخضع أنا وزوجتي للحجر الصحي في انتظار نتائج فحص كورونا بعد إصابة مساعدتي هوب هيكس بالفيروس".


وهوب هيكس كانت متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

كما حضرت أيضا تجمع الرئيس ترامب الانتخابي يوم الأربعاء في مينسوتا.

أصيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نتيجة تعامله المباشر مع هوب هيكس أحد مساعديه الأكثر ثقة وأطول خدمة والتي شعرت بأنها مريضة خلال تواجدخها معه على متن الطائرة نفسها يوم الأربعاء.

هوب هيكس عملت كمتحدث باسم حملته لعام 2016، وشغلت منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ثم انضمت إلى الإدارة هذا العام كمستشارة قبل الانتخابات، وتسببت مؤخرا في نقل العدوى لعدد كبير من الأشخاص بالبيت الأبيض.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت الاختبارات إصابة العديد من موظفي البيت الأبيض بالفيروس، بما في ذلك كاتي ميلر، والسكرتير الصحفي لنائب الرئيس مايك بنس ، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وأحد المرافقين الشخصيين للرئيس. 

ووصلت العدوى إلى ترامب بشكل شخصي أيضا من خلال ابنائه، حيث أثبتت كيمبرلي جيلفويل، التي تواعد نجل ترامب الأكبر، دونالد ترامب جونيور، نتائج إيجابية في ساوث داكوتا قبل عرض الألعاب النارية في عيد الاستقلال في جبل رشمور. 


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