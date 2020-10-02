د.كمال الدسوقي يكتب: اقتصاد المعرفة

فى ظل المتغيرات الكبيرة التى حدثت وتحدث فى العالم نتيجه جائحة كورونا أصبح العلم والتكنولوجيا والمعلومات واستخدام الوسائل الالكترونية هما السبيل الوحيد للتقدم وبناء مجتمع واقتصاد يسمى باقتصاد المعرفة أى أن النظريات القديمة عن الاقتصاد القائم على الانتاج التقليدى سيكون له نتائج ضعيفة لا تبنى مجتمعات حديثة تعتمد على الاقتصاد المعرفى وستكون المنافسة ضعيفة وستخرج هذه الاقتصادات بسرعه كبيرة جدا من الاسواق .

لهذا وجب التنويه والتنبيه لسرعه الاستجابة لبناء قدرات معرفيه كبيرة على الارض من مراكز للمعلومات وتحديث البيانات أول بأول وبناء عليه تستطيع توظيف الامكانيات البشرية والمادية داخل المجتمع ومن ثم تدرس أيضا الاسواق الخارجية واحتياجاتها ومن ثم طرق التسويق الحديثة وتسليم البضائع اليها من الباب للباب .

ولم يعد مقبولا أن يكون اقتصادنا قائم على استخدام التكنولوجى فقط بل يجب ان ينتقل الى انتاج التكنولوجيا وبيعها ايضا ، اقتصاد المعرفة يعتمد على أفراد مثقفين مدربين لديهم الثقه بالنفس على احداث التغيير لديهم القدرة على الابتكار والتجديد المطلوب فى مجتمعاتنا.

ان الاقتصاد القائم على استغلال الارض وإهدار ثرواتها فى العقارات مثلا سيتوقف والاسراف والبذخ الذي اعتدنا عليه فى الماضى فى طريقه للزوال فالمعرفة والعلم والتكنولوجيا ستساعد كثير فى تغيير نمط ونوع وكم وكيفية الانتاج والاستهلاك وعلى سبيل المثال السيارة التي كانت يستلزم لتصنيعها ٣ طن حديد ومكوناته أصبحت بالتكنولوجيا تستخدم ١ طن وستكون افضل ايضا فى نوع الطاقة المستخدمة ستكون نظيفه وبدون قيمة اذن كل شىء سيتغير .