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رياضة

بعد سرقة كؤوس أفريقيا .. مقتنيات ودروع في بهو اتحاد الكرة.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:40 م
مقتنيات ودروع في
مقتنيات ودروع في بهو اتحاد الكرة
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يسري غازي
شهد مقر  اتحاد الكرة فى الجزيرة وضع بعض المقتنيات والصور الخاصة بقدامي اللاعبين فى بهو الجبلاية.

كما تم وضع بعض الكؤوس والدروع من مقتنيات الاتحاد فى البهو الخاص للجبلاية إضافة إلى لوحة الشرف التى ضمت اللاعبين الذين دخلوا نادي ال ١٠٠ فى تسجيل الأهداف على مدار تاريخ الكرة المصرية.

وكان مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة كشف عن آخر المستجدات بشأن التحقيقات الجارية فى سرقة كؤوس أمم إفريقيا من مقر الجبلاية.

قال المصدر ذاته أن أحد موظفى المخازن خضع للتحقيقات مؤخرا وتم سؤاله بشأن المقتنيات المفقودة منذ حريق مقر الجبلاية بالجزيرة.

لفت إلى أن نيابة الأموال العامة العليا طلبت الاطلاع على كافة الأوراق الرسمية الخاصة بكؤوس أمم افريقيا وبقية الدروع والمقتنيات المفقودة فى مقر الجبلاية.

أوضح أن مندوبين عن أحدى الجهات الرقابية زارت مؤخرا مقر الجبلاية فى الجزيرة وقامت برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بمشاهدة الكؤوس الموجودة فى بهو الاتحاد وذلك على مدار يومين متتاليين.

أشار الى ان الجهات الرقابية بصدد التحقيق مع موظفين فى الجبلاية بشأن مصير كؤوس أمم أفريقيا وبقية المقتنيات إلى جانب آخرين فى مشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر تابعين الى المخازن.

شدد على أن محاضر الجرد شهدت ثبوت فقدان خنجر ذهبي و١٠ دروع وسيف ذهبي من الامارات واخر من سلطنة عمان الى جانب كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠ فضلا عن غياب ١٥٠٠ تي شيرت من شركة أديداس و١٥ حذاء من يوما فى مشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قام بتشكيل لجنة تفتيش واطلعت على محاضر الجرد وتلاها إحالة الملف إلى النائب العام الذى بدوره أصدر تعليماته بتولى نيابة الأموال العامة العليا القضية تمهيدا للتحقيق فى فقدان مقتنيات الجبلاية منذ الحريق الشهير.
بعد سرقة كؤوس أفريقيا .. مقتنيات ودروع في بهو اتحاد الكرة.. صور
بعد سرقة كؤوس أفريقيا .. مقتنيات ودروع في بهو اتحاد الكرة.. صور
بعد سرقة كؤوس أفريقيا .. مقتنيات ودروع في بهو اتحاد الكرة.. صور
بعد سرقة كؤوس أفريقيا .. مقتنيات ودروع في بهو اتحاد الكرة.. صور
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