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وسط تواجد أمني.. توافد مئات المواطنين إلى المنصة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:44 م
مراسل إكسترا نيوز
مراسل إكسترا نيوز
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نورهان رأفت
عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات من توافد المصريين بمدينة نصر، وبالتحديد بالمنصة، المقر الرئيسي للاختفالات بنصر أكتوبر، والتي من المقرر أن تكون في الساعة الخامسة مساء اليوم.

وتوافد المئات من المواطنين ، من جميع أنحاء الجمهورية ، للمنصة ، لإحياء احتفالات نصر أكتوبر، بحضور باقة من الفنانين، منهم هشام عباس وبوسي وخالد عجاج.

وأكد مراسل إكسترا نيوز أن التواجد الأمني مكثف، لتأمين الاحتفالات، لتجنب أية محاولات للوقيعة بين الشعب المصري والجيش.

كما دعا حزب الوفد كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.

وجدد الحزب فى بيان صحفى له العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.

فيما افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، والذى يستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يأتى المعرض تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
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