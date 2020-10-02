بيري محمد تكتب: برلمان 2020

















تغيرت الرؤيه تماما عن خمس سنوات ماضيه فنجد ان الحسابات تغيرت وان الاحزاب ليست المقياس الاوحد لحسم المقعد ...





فهناك احزاب كبيره فقدت شعبيتها الجارفه في الفتره الاخيره لعدم قدرتها علي حسم زمام امرها وادراتها بشكل حاطئ اقل من الشعبيه وحول مسار وتفكير كثير من النواب

فنجد من كان يتبع حزب يعلن عن ترشحه مستقل حتي لايفقد شعبيته ومصداقيته لدي ابناء دائرته





وهناك الكثير والكثير من يجد الدعم من قبل الاحزاب ظننا منهم ان المكسب حليفهم وان لم يكونوا علي الكفاءه المعهوده لخدمه ابناء الدائره الخاصه بهم .





ومن هنا نقول ان النجاح منظومه قد تكون جماعيه وقد تكون فرديه فقط هي القدره علي كيفيه خدمه اهالي المنطقه والوعي الامثل ان الخدمه لهم هي الهدف الاول .





تابعيين لاحزاب مستقليين انا كان لابد من ان يكون هذا الهدف الاول الذي يجب ان يجتمعوا عليه .. فالشعب الان ليس من خمس سنوات سابقه يعي اكثر ويطالب بحقوقه اكثر واكثر ويعي من هم الاصلح لخدماتهم ..



