AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: برلمان 2020

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:36 م
صدى البلد
Advertisements




تغيرت الرؤيه تماما عن خمس سنوات ماضيه  فنجد ان الحسابات تغيرت وان الاحزاب ليست المقياس الاوحد لحسم المقعد ...

فهناك احزاب كبيره فقدت شعبيتها الجارفه في الفتره الاخيره  لعدم قدرتها علي حسم  زمام امرها وادراتها بشكل حاطئ اقل من الشعبيه وحول مسار وتفكير كثير من النواب 
فنجد من كان يتبع حزب يعلن عن ترشحه مستقل حتي لايفقد شعبيته ومصداقيته لدي ابناء دائرته 

وهناك الكثير والكثير من يجد الدعم من قبل الاحزاب ظننا منهم ان المكسب حليفهم وان لم يكونوا علي الكفاءه المعهوده لخدمه ابناء الدائره الخاصه بهم .

ومن هنا نقول ان النجاح منظومه قد تكون جماعيه وقد تكون  فرديه فقط هي القدره علي كيفيه خدمه اهالي المنطقه والوعي الامثل ان الخدمه لهم هي الهدف الاول .

تابعيين لاحزاب مستقليين  انا كان لابد من ان يكون هذا الهدف الاول الذي يجب ان يجتمعوا عليه .. فالشعب الان ليس من خمس سنوات سابقه يعي اكثر ويطالب بحقوقه اكثر واكثر ويعي من هم الاصلح لخدماتهم ..

حالفكم التوفيق يامن تسعون لخدمه ابناء الدائره ووضعها بالمقام الاول وفقط ، وابعد الله كل من له اهواء يتبع بها حزب لينجح ضد الصالح العام ....
Advertisements

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني: أتمنى لـ ترامب وزوجته الشفاء العاجل من كورونا

أمر مخيف.. البيت الأبيض يكشف مفاجأة بعد إصابة ترامب بكورونا

تتبع زمني.. كيف أصيب ترامب وزوجته بـ كورونا ؟

حكايات ليلية.. أحمد موسى يفضح محمد ناصر "كناريا" على الهواء.. فيديو

بيان عاجل للجيش الأردني بسبب انتشار كورونا

البيت الأبيض يكشف نتائج فحص كورونا لابنة ترامب ونائبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل