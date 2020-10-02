أوقاف المنيا: افتتاح ٣مساجد جديدة في أبوقرقاص وبنى مزار

افتتحت مديرية الأوقاف بالمنيا 3 مساجد جديدة بمركزي ابوقرقاص وبنى مزار ، ضمن المساجد التى نفذتها وزارة الأوقاف ،ضمن الخطة التى تم إعدادها للمساجد





أعلن ذلك الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة واضاف أن الأيام الماضية تم افتتاح أكثر من 29 مسجد على مستوى المحافظة





اقرأ المزيد













ولفت إلى المرور المستمر على المساجد شمل بعض مساجد التابعة لادارة أوقاف المنيا القديمة بقرية تلة تابع خلالها على سير العمل بالمساجد وتنفيذ تعليمات الوزارة والاستعدات لاقامة الشعائر مع الالتزام بتعليمات الوزارة للوقاية والاحتراز





وأضاف: سنواصل المسيرة بكل جهد ولا مجال لكسول او مهمل معاهدين الله عز وجل اننا و الائمة المحترمون وجميع القيادات خلف قياداتنا الدينية والسياسية من اجل وطننا وابناء شعبنا الحبيب.



