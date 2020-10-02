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محافظات

أوقاف المنيا: افتتاح ٣مساجد جديدة في أبوقرقاص وبنى مزار

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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ايمن رياض
افتتحت مديرية الأوقاف بالمنيا 3 مساجد جديدة بمركزي ابوقرقاص وبنى مزار ، ضمن المساجد التى نفذتها وزارة الأوقاف ،ضمن الخطة التى تم إعدادها للمساجد 

أعلن ذلك الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة واضاف أن الأيام الماضية تم افتتاح أكثر من 29 مسجد على مستوى المحافظة 

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ولفت إلى المرور المستمر على المساجد شمل بعض مساجد التابعة لادارة أوقاف المنيا القديمة بقرية تلة تابع خلالها على سير العمل بالمساجد وتنفيذ تعليمات الوزارة والاستعدات لاقامة الشعائر مع الالتزام بتعليمات الوزارة للوقاية والاحتراز 

وأضاف: سنواصل المسيرة بكل جهد ولا مجال لكسول او مهمل معاهدين الله عز وجل اننا و الائمة المحترمون وجميع القيادات خلف قياداتنا الدينية والسياسية من اجل وطننا وابناء شعبنا الحبيب.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م تفتتح 27 مسجدًا غدًا الجمعة ، في تسع محافظات، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (309) مساجد، وكانت الوزارة افتتحت 77 مسجدا الجمعة الماضية  كما افتتحت 71 مسجدا الجمعة قبل الماضية .

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