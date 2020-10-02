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رياضة

بموافقة الأمن.. يويفا يوافق على عودة 30% من الجماهير في المباريات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:58 م
يويفا
يويفا
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " عودة الجماهير بنسبة 30% من سعة المدرجات خلال المباريات القادمه من البطولات القارية على ان يكون ذلك بموافقة السلطات الأمنية في كل دولة . 

جاء قرار اليويفا بعد تجربة ناجح في بطولة السوبر الاوروبي بين فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق اشبيلية الاسباني يوم 24 سبتمبر الماضي في بودابست عاصمة المجر . 

ويتم تطبيق القرار مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد بين مسافة كافية بين الجماهير في المدرجات .

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق وافق على استمرار إجراء 5 تبديلات في الموسم الجديد من البطولات المحلية والاوروبية نظرا لاستمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا . 

جدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي اعلن اقامة نهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر من العام المقبل 2021،وتقدمت 3 دول لاستضافة النهائيات وهم إيطاليا وهولندا وبولندا .
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