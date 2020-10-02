أحمد موسى: الرئيس السيسي يشارك في احتفالية انتصار أكتوبر الثلاثاء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن "فيه ناس زعلانة من نصر اكتوبر ومن فرحة المصريين بهذا النصر العظيم والجميع عارفهم كويس وهما مش مصريين" مؤكدا أن المصري فقط والوطني هو الفرحان بهذا النصر العظيم.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه يجب أن يتم التذكير بنصر أكتوبر العظيم دائما معلقا : "ورينا الأعداء العين الحمراء في نصر أكتوبر" .





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أنني أوجه كل التحية لكل الناس الموجودين فى كل مكان مؤكدا أن الاحتفالات ليست قاصرة على المنصة فقط ولكن فى كافة ميادين مصر بالـ 27 محافظة من مطروح والقاهرة وأسوان وقنا والأقصر وجميع المحافظات المصرية.





وأشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشارك فى الاحتفالية يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أن الجميع يسعد بهذا الشهر العظيم.





وأوضح أحمد موسى أن الجيش المصري حقق أعظم انتصار فى التاريخ وهو عودة الأرض وتحقيق السلام.



