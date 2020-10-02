ربع مليون إصابة.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا وتستعد للأسوأ

نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة تقريرًا حول تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 داخل إسرائيل ووصول إجمالي الحالات إلى أكثر من ربع مليون حتي الأن.





وقالت الصحيفة العبرية أن عدد الرجال الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا أكبر من النساء حيث وصل العدد الإجمالي إلى 256،071 ألف حالة منذ تفشي الفيروس الخطير وتم تشخيص أكثر من نصفهم في سبتمبر.





وأوضحت "يديعوت" أن عدد المصابين الإسرائيليين من سكان مدينة القدس بلغ 35000 إصابة.





وتابعت الصحيفة أن واحد من كل 36 إسرائيلي أصيبوا بالفيروس خلال الأشهر السبعة الماضية وتم تشخيص أكثر من نصف المصابين على أنهم إيجابيون في شهر واحد فقط ، وهو سبتمبر الماضي.





وأشارت "يديعوت" إلى أن إسرائيل أصبحت الدولة رقم 24 على مستوي العالم في إصابات كورونا التي تبلغ أكثر من ربع مليون مصاب.





وأفادت بأن إسرائيل الدولة الوحيدة فى قائمة الدول المصابة على مستوي العالم الذي يبلغ سكانها أقل من 10 ملايين شخص.





وأكدت "يديعوت" أن1،629 حالة وفاة فى إسرائيل وهي نسبة 0.63٪ من إجمالي المصابين فيمت تعافى 183500 حالة وما زال 70941 مريض في حالة نشطًة وتم تحديد 849 مصاب فى حالة حرجة بينهم 201 مريض على أجهزة التنفس الصناعي.





وبحسب وزارة الصحة السرائيلية، تم تأكيد إصابة 132،945 رجلًا بنسبة 52.5٪ من إجمالي حالات كورونا مقابل 120،039 سيدة فقط بنسبة 47.5٪ من إجمالي الحالات.