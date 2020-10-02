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منوعات

سبب إصابته بعدوى كورونا.. هوب هيكس عارضة أزياء ويد ترامب اليمين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:57 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدته هوب هيكس
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أماني إبراهيم
رغم استهانته المستمرة بقوة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقدرته على نقل العدوى بسرعة، إلا أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قابل إصابته هو وزوجته ميلانيا بالعدوى بقوة وإصرار على الشفاء.

ولم يقتصر نقل العدوى لترامب وزوجته فقط، بل أصيب عدد كبير من الموظفين بالبيت الأبيض، وهذا يرجع إلى المصاب الأول الذي نقل العدوى لهم وهي مساعدة ترامب المقربة هوب هيكس، ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عنها.

سبب إصابته بعدوى
تبلغ هوب هيكس من العمر 31 عاما، ورغم سنها الصغير إلا أنها وصلت إلى مناصب عليا منها عملها مستشار الرئيس الأمريكي، وكانت قد حلت محل أنتوني سكاراموتشي كمدير اتصالات الرئيس عندما أُقيل بعد 10 أيام في عام 2017.

لم تكن لديها خلفية قوية في السياسة، لكنها كانت على صلة بعائلة ترامب على مدار السنوات الخمس الماضية، وكانت حياتها السياسية مع ترامب مليئة بالمشال، فقد استقالت من دور واحد، لكنها عادت لاحقًا في منصب مختلف في فريقه.

سبب إصابته بعدوى
ولكن يظل السؤال كيف حصلت على أنظار الجميع في واحدة من أهم الوظائف في حكومة الولايات المتحدة؟

البداية ترجع إلى علاقتها بانة ترامب، إيفانكا ترامب، حين بدأت هوب هيكس حياتها المهنية في العلاقات العامة، حيث كانت واحدة من العاملين في شركة أزياء إيفانكا، عارضة أزياء، وظهرت على غلاف كتاب، ثم صممت بعض ملابس إيفانكا كجزء من وظيفتها، وكان العمل مع الابنة الكبرى لدونالد ترامب يعني أنها جذبت الأنظار إليها لدى الرئيس الأمريكي.

سبب إصابته بعدوى

وهذا ما حدث بالفعل عندما اختارها شخصيًا في أكتوبر 2014 للعمل في العلاقات العامة لشركته العقارية، ووصفها ترامب حينها بأنها رائعة، وانتهى بها الأمر في السياسة بالصدفة، ففي أوائل عام 2015، تم دفعها إلى المجال السياسي عندما ذهبت مع دونالد ترامب في رحلة، والتي تحولت إلى الجزء الأول من حملته الرئاسية.

حتى أنها ساعدت في إدارة حساب تويتر الخاص به، تنشر ما يريد قوله وتؤمر الآخرين بلسان ترامب، وعندما أصبحت الحملة أكثر جدية، كان عليها أن تقرر بين أن تصبح سكرتيرة صحفية سياسية متفرغة أو العودة للعمل في شركة ترامب العقارية، واختارت الأخير.

سبب إصابته بعدوى
ولكن مرة أخرى ، طلب منها دونالد ترامب شخصيًا البقاء في فريقه السياسي، ووافقت هوب، وظلت طوال هذه الفترة بعيدا عن الأضواء، ونادرا ما تجري مقابلات بنفسها، على الرغم من أنها تكون موجودة خلال المقابلات الإعلامية لدونالد ترامب، ووعندما بدأت العمل في الحملة الرئاسية، حذفت حسابها على تويتر، وإنستجرام.

وشغلت منصبا أعلى وهو مدي رالاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، خاصة أن طريقتها في التعامل مع الرئيس أكسبتها ثقتهم على مدار السنوات الماضية، ووفقًا لمقالة سياسية، فإن هوب هيكس هي واحدة من المطلعين الحقيقيين القلائل في عائلة ترامب ، حتى أنها تتناول عشاء السبت وهي وجبات خاصة في العقيدة اليهودية، مع إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.

وكانت أيضًا واحدة من الأشخاص القلائل الذين التقوا البابا مع دونالد ترامب في مايو 2017، وكانت قد استقالت في فبراير 2018، بعد يوم واحد من إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس بأنها كانت تكذب نيابة عن ترامب، ولكنها سرعان ما عادت إلى فريق الرئيس في وقت سابق من هذا العام.
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