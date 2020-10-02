سبب إصابته بعدوى كورونا.. هوب هيكس عارضة أزياء ويد ترامب اليمين

وهذا ما حدث بالفعل عندما ا ختارها شخصيًا في أكتوبر 2014 للعمل في العلاقات العامة لشركته العقارية، ووصفها ترامب حينها بأنها رائعة، و انتهى بها الأمر في السياسة بالصدفة، ففي أوائل عام 2015، تم دفعها إلى المجال السياسي عندما ذهبت مع دونالد ترامب في رحلة، والتي تحولت إلى الجزء الأول من حملته الرئاسية.





حتى أنها ساعدت في إدارة حساب تويتر الخاص به، تنشر ما يريد قوله وتؤمر الآخرين بلسان ترامب، و عندما أصبحت الحملة أكثر جدية، كان عليها أن تقرر بين أن تصبح سكرتيرة صحفية سياسية متفرغة أو العودة للعمل في شركة ترامب العقارية، و اختارت الأخير.



