أخطر من كورونا.. كاتبة بريطانية تحذر من تجاهل هذا المرض

تحذر كاتبة العمود البريطانية والمؤلفة روزين بيلان من التأثير المدمر لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد_ 19) على أولئك الذين يكافحون السرطان، معلقةً: « تجاوز فيروس كورونا، هناك مشكلة أكبر وأخطر تهدد الأرواح».





قالت « بيلان» وفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية إن كل شخص يذهب إلى النوم ليلًا بعد ارتداء القناع الخاص به لمعظم اليوم والتطهير طوال الوقت حتى يتمكن من تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد_ 19)، لكن في هذا سيكون 450 شخصًا قد ماتوا بسبب السرطان.





450 شخص منهم: أطفال، وآباء، وأزواج ، وزوجات ، وأصدقاء، موضحةً: « هذا فقط في المملكة المتحدة ، أما في الولايات المتحدة أربعة أضعاف هذا الرقم - 1600 يموتون كل يوم». وأضافت أن الـ





ماذا فعلت لتقليل فرصك في ذلك؟ هل غيرت نظام حياتك للأفضل؟ هل تخليت عن العادات غير الصحية؟ ألقيت نظرة على عدد قتلى المرضى اليوم؟». وتابعت: « السرطان ليس معديًا؛ لذلك لا يبدو أن الناس قلقون، أنا هنا فقط لأخبرك "كن منزعجًا"، متسائلًا: «





في تصاعد منذ مارس ومع الموجة الثانية التي يقال إنها تجتاحنا - ومن المحتمل جدًا أن تأتي المزيد من الموجات وفقًا للباحثين الألمان - يبدو الأمر وكأنه لن ينتهي لفترة طويلة جدًا». وواصلت: « ضحايا كورونا عدد مفجع مع القيود المفروضة علينا مرة أخرى ، ونشعر بالقلق من أن يكون هناك المزيد، فعدد الإصابات









لا تحصل على أي شيء من حكومتنا مع توقف جمع التبرعات هذا العام، فقد الملايين، هذا أمر مرعب لأشخاص مثلي وللعديد من الأشخاص الذين يعتمدون على العلاج لإبقائنا أحياء». ونبهت: «لا يعرف الكثير من الناس أن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ممول بالكامل من القطاع العام، و





وأكملت: «مع تأخر العديد من الأشخاص في الذهاب إلى طبيبهم العام بسبب الأعراض هذا العام، سيكون لذلك تأثير كبير على معدل الوفيات ، ومن المتوقع أن يموت ما لا يقل عن 18000 شخص آخر».





بمناسبة بداية شهر التوعية بسرطان الثدي ، أعلنت حملة شركات لسرطان الثدي بدعم من السفيرة العالمية إليزابيث هيرلي عن بحث جديد يُقال إنه يكشف عن تأثير جائحة فيروس كورونا على صحة الثدي لدى النساء في جميع أنحاء المملكة المتحدة». ولفتت: «





وأردفت: «يزعم البحث أن واحدة من كل خمس نساء قد قللت من الأولوية لصحة ثديها، وأن النصف تقريبًا أقل احتمالًا لمشاركة مخاوفهن المتعلقة بصحة الثدي نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد_19)».









واختتمت: «اليوم أكثر من أي وقت مضى ، تدعو الحملة الأمة إلى إعادة ترتيب أولويات صحة الثدي وعدم تأجيل الخضوع للفحص، بهدف