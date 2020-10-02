AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السفير الأمريكي بـ إسرائيل: 10 دول جديدة تسعى للتطبيع مع إسرائيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:51 م
السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان
Advertisements
سمر صالح
أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الجمعة، وجود من 5 إلى 10 دول جديدة سيلتحقون بالبحرين والإمارات، للانضمام إلى عملية التطبيع وتوقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

ولفت فريدمان في حديث لمجلة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، إلى أن هناك محادثات تجري مع بعض الدول لنقل سفاراتها إلى القدس ، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في هذا الموضوع.

وقال: "هناك فرصتين دبلوماسيتين لإسرائيل، التطبيع مع دول لا تعترف بها حتى الآن، ونقل سفارات دول تعترف بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس".

وتابع: "توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن هناك فرصة أفضل لإسرائيل في الوقت الحالي من خلال التقارب مع الدول العربية والتطبيع معها .. لقد أحدثنا تغييرًا هائلًا وفرصة عظيمة لأولئك الذين يؤمنون بالسيادة".

وأردف فريدمان: "كما اقترحنا برنامجًا لن يسمح بإخلاء أي مستوطن، وفي الواقع العلم الإسرائيلي فوق الخليل وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم وبيت إيل، وخطتنا أن هذه الأعلام ستبقى إلى الأبد".

Advertisements

موضوعات متعلقة

#تركيا_70_عام_من_التطبيع| هاشتاج يتصدر تويتر.. أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل

موطن اللاءات الثلاثة يتأرجح في التطبيع مع إسرائيل.. المتحدث باسم الخارجية السودانية يعلن التفاصيل.. وفرحة تل أبيب تطفئها تصريحات الوزير

بعد التطبيع مع إسرائيل.. وزير الخارجية الفلسطيني يستدعي سفيره من البحرين للتشاور

الرئيس الجزائري: نرفض التطبيع مع إسرائيل

بئر الخيانة .. علاقة تركيا بإسرائيل هي الأقوى بعد قطر

السفير الأمريكي في إسرائيل: تنفيذ الضم تأجل ولم يلغ

ترشيحاتنا

سر بقاء المدرب المساعد لـ موسيماني في جنوب أفريقيا

بعد إصابة ترامب بـ كورونا.. الحكومة الفرنسية: الفيروس لا يستثني أحدا

قدم الشكر لـ صدى البلد.. شادي خفاجة يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

أحمد موسى للمواطنين في المنصة: مش لابسين كمامات ليه.. فيديو

إعاقة بنسبة 100%.. ماذا حدث لجندي إسرائيلي دخل أحد أنفاق حماس في غزة

سبب إصابته بعدوى كورونا.. هوب هيكس عارضة أزياء ويد ترامب اليمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل