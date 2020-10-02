السفير الأمريكي بـ إسرائيل: 10 دول جديدة تسعى للتطبيع مع إسرائيل

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الجمعة، وجود من 5 إلى 10 دول جديدة سيلتحقون بالبحرين والإمارات، للانضمام إلى عملية التطبيع وتوقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل.





ولفت فريدمان في حديث لمجلة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، إلى أن هناك محادثات تجري مع بعض الدول لنقل سفاراتها إلى القدس ، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في هذا الموضوع.





وقال: "هناك فرصتين دبلوماسيتين لإسرائيل، التطبيع مع دول لا تعترف بها حتى الآن، ونقل سفارات دول تعترف بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس".





وتابع: "توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن هناك فرصة أفضل لإسرائيل في الوقت الحالي من خلال التقارب مع الدول العربية والتطبيع معها .. لقد أحدثنا تغييرًا هائلًا وفرصة عظيمة لأولئك الذين يؤمنون بالسيادة".





وأردف فريدمان: "كما اقترحنا برنامجًا لن يسمح بإخلاء أي مستوطن، وفي الواقع العلم الإسرائيلي فوق الخليل وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم وبيت إيل، وخطتنا أن هذه الأعلام ستبقى إلى الأبد".



