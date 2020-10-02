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أخبار العالم

الكويت تعلن تسجيل 411 إصابة جديدة بــ كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:56 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 411 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الربع والعشرين ساعة الماضية .

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن ارتفع إلى 106087 حالة، مشيرة الي انه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 615 حالة.

وبدوره قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 97 حالة في منطقة حولي الصحية و95 في الاحمدي و80 في الجهراء و74 في العاصمة و65 في الفروانية.

وأفاد بان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 137 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7574 حالة.

وألمح  الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في ال24 ساعة الماضية بلغ 2612 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 753775 فحصا.

وناشد السند من جديد المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 701 إصابة في ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 97898 حالة.
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