مراسل صدى البلد: الشعب المصري العظيم أعلن وقوفه مع قائده ومؤسسات الدولة.. فيديو

أكد عاصم الشندويلي مراسل صدى البلد أن اليوم هو يوم غير عادي بعد أن تجمع المصريين بمنطقة المنصة للإحتفالات بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد وأتوا لتأييد الدولة المصرية والقيادة السياسية .





وأضاف الشندويلي خلال تغطيته لإحتفالات المصريين بمنطقة المنصة لبرنام على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه بدأ التوافد من المصريين منذ صباح اليوم حاملين علم مصر و صور الرئيس ورددوا الهتافات الوطنية.





وتابع مراسل صدى البلد أنه سيتم اليوم خلال الإحتفال بذكرى النصر العظيم و سيكون حافل بالاغانى والوطنية وسيتواجد الفنان محمد فؤاد وهشام عباس وحكيم وسيتم تقديم الكثير من الفقرات، قائلا "الناس نازلة في حب الدولة المصرية".





وأشار الشندويلي إلى أن الشعب المصري العظيم أعلن أنه مع قائده ومؤسسات الدولة واحنا مكملين المشوار والاحتفالات وهنقول للعالم كله أن المصريين مصدرين الحفلات والاحتفالات.



