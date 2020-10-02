التصدي للفتن.. جمعية مجاهدي سيناء تهنئ القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

‏أشاد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية المجاهدين بمحافظة شمال سيناء ، بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تنمية سيناء على مدار السنوات الاخيرة.



وأشاد رئيس الجمعية فى بيان، اليوم، بمناسبة الذكرى ال47 لانتصارات اكتوبر، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرساء الأمن والأمان في ربوع مصر وتجنيب البلاد الحروب ، وذلك من خلال العلاقات السياسية والاقتصادية الممتدة مع مختلف دول العالم خاصة مع القوى العظمى.









واعرب الشيخ عبد الله جهامة عن تقدير الجميع للدور الكبير الذي بذله أبناء سيناء ليس الآن فقط ولكن على مدار الحروب السابقة التي تظهر فيها البسالة .



واظهر فيها ابناء سيناء الانتماء والوقوف بجانب بلادهم والوقوف بجانب القوات المسلحة في حروبها الممتدة ،ولا يمكن لاحد انكار الدور الكبير الذي قام به أبناء سيناء في فترة ال استنزاف وقبل وبعد حرب أكتوبر المجيدة فهم كانت العيون والأقمار الصناعية على الأرض للجيش المصري ورصد تحركات العدو .



وأثني الشيخ عبد الله جهامة، على الجهود المبذولة لتنمية المحافظة من خلال‏المشروعات العملاقة التي بدأت في قناة السويس الجديدة والتي بدأت بالإنفاق في السويس وفي بالإسماعيلية وفي بورسعيد وفي مشروعات التنمية الكبيرة والمناطق الصناعية شرق بورسعيد في بورفؤاد والمزارع السمكية والمنطقة الصناعية الصينية والروسية بالإضافة إلى التجمعات البدوية في وسط سيناء وفي جنوب سيناء والمشروعات التنموية الكبيرة والمدن السكنية العملاقة



وأكد الشيخ عبد الله جهامة، أهمية فتح الباب ل وأشاد بوقوف ابناء سيناء مع قيادتهم ودعمها والتصدي للفتن والمؤمرات الخارجية من قوي الشر .واعرب الشيخ عبد الله جهامة عن تقدير الجميع للدور الكبير الذي بذله أبناء سيناء ليس الآن فقط ولكن على مدار الحروب السابقة التي تظهر فيها البسالة .واظهر فيها ابناء سيناء الانتماء والوقوف بجانب بلادهم والوقوف بجانب القوات المسلحة في حروبها الممتدة ،ولا يمكن لاحد انكار الدور الكبير الذي قام به أبناء سيناء في فترة ال استنزاف وقبل وبعد حرب أكتوبر المجيدة فهم كانت العيون والأقمار الصناعية على الأرض للجيش المصري ورصد تحركات العدو .وأثني الشيخ عبد الله جهامة، على الجهود المبذولة لتنمية المحافظة من خلال‏المشروعات العملاقة التي بدأت في قناة السويس الجديدة والتي بدأت بالإنفاق في السويس وفي بالإسماعيلية وفي بورسعيد وفي مشروعات التنمية الكبيرة والمناطق الصناعية شرق بورسعيد في بورفؤاد والمزارع السمكية والمنطقة الصناعية الصينية والروسية بالإضافة إلى التجمعات البدوية في وسط سيناء وفي جنوب سيناء والمشروعات التنموية الكبيرة والمدن السكنية العملاقةوأكد الشيخ عبد الله جهامة، أهمية فتح الباب ل لاستثمار فى وسط سيناء والاستغلال الأمثل للخامات وثروات سيناء من خلال انشاء مصانع عملاقة ، لتوفير فرص العمل لابناء المحافظة ، فى ظل الجهود الكبيرة للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى قاد تنمية كبيرة فى الجنوب بالتنسيق مع قيادتي الجيش الثاني والثالث لدعم قدرات سيناء شمالها وجنوبها .

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