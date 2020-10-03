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برلمان

برلمانية تدعو المصريين للاحتفال بنصر أكتوبر طوال الشهر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
أحمد أيمن
ناشدت النائبة مهجة الشريف عضو مجلس النواب، الشعب المصري للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر على مدار الشهر الجاري، لدعم الدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب دعم القوات المسلحة والشرطة.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشهر الحالي "شهر انتصارات" ليس فقط على المستوى الحربي والتاريخي بل أيضا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بجانب إنجازات الدولة خلال الآونة الأخيرة في مكافحة الإرهاب والفقر والأمية.

كما طالبت بضرورة استحضار روح نصر اكتوبر حاليا من قبل الشعب المصري في العمل والإنتاج ومواصلة عملية التنمية، متوجهة بالشكر للقوات المسلحة والشعب المصري على الانتصارات والإنجازات التي حققوها منذ نصر اكتوبر حتى الآن.

وأعربت النائبة عن ثقتها التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى والشعب المصرى وجميع مؤسسات الدولة فى مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

هذا ودعا عدد من الأحزاب السياسية، كل أعضائهم وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، أمس الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.
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