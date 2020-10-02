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فن

نيللى كريم تدعم مستشفى سرطان السيدات بهذه الطريقة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت نيللى كريم فى الصورة وهى تدعم مستشفى سرطان السيدات "بهية".

وعلقت نيللى كريم قائلة: "دائما فخور بك بارك الله فيك ..بهية".

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جدير بالذكر أن أغنية مليونير الخاصة بمسلسل "بــ100 وش"  الذى قامت ببطولته نيللى كريم تخطت حاجز العشرة ملايين مشاهدة عبر قناة شركة العدل جروب على YouTube.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

الأغنية من كلمات شندى وكنكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل وغناء المدفعجية ونيللي كريم وآسر ياسين
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