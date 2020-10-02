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أخبار العالم

أذربيجان تهدد بقصف مواقع عسكرية في عمق أرمينيا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:06 م
علم أذربيجان
علم أذربيجان
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن أذربيجان هددت اليوم الجمعة بشن غارات على مواقع عسكرية في عمق أراضي أرمينيا، ردا على هجوم صاروخي مزعوم نفته حكومة يريفان.


وصرح مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، بأن أذربيجان تنوي "تطبيق حقها في الرد" على الهجوم المزعوم و"ستتخذ، من أجل ضمان أمن مواطنيها، الإجراءات اللازمة ضد المواقع العسكرية المشروعة في أراضي أرمينيا التي تستخدم لقصف أراضي أذربيجان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن شن الجيش الأرمني نحو عشر ضربات على بلدة في مقاطعة شمكير شمال غربي البلاد باستخدام منظومة "أو تي آر-21 توشكا" الصاروخية التكتيكية. ونفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة هذه البيانات.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أن تركيا تدخلت في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باج بهدف إبادة السكان الأرمن هناك.

وقال باشينيان في مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن هدف تركيا في منطقة قره باج لا يزال ثابتًا منذ أكثر من قره وهو إبادة السكان الأرمن هناك، محذرًا من أن التصعيد الحالي أخطر مما كان عليه في عام 2016.

وأوضح باشينيان أن تركيا هي صاحبة القرار في النزاع القائم مع أرمينيا وليس أذربيجان، مشيرًا إلى أن أنقرة ترغب في تعزيز دورها في جنوب القوقاز وتغيير الوضع القائم منذ أكثر من قرن، بهدف "بناء امبراطورية تشبه سلطنة"، ما قد يؤدي إلى "إشعال حريق في المنطقة بأكملها".
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