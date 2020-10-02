انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بمشاركة ١٣ مسجدا بـ سيناء

نفذت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة باشتراك 13 مسجدا.
وأكدت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد مدير الرعاية الصحية بالمحافظة، انه تم التنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء لدعم التعاون فى تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها من خلال التوسع فى عدد المساجد المشاركة .. حيث تم الموافقة علي تتواجد الفرق الطبية أمام 13 مسجد .
من جانبه أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة أنه تم توزيع الفرق الطبية على المساجد المحددة .. حيث يتم اتخاذ الساحات المقابلة للمساجد كنقاط فحص بالمبادرة .. مشيرا الى أن المساجد المشاركة هى :
مسجد النصر والرفاعى بوسط مدينة العريش ، الدكتور ايهاب مجدى شعث بضاحية السلام ، الأبرار بالعبور ، صحابة رسول الله بعاطف السادات ، المجمع الاسلامى والخير والبركة بالمساعيد ، قباء بشارع أسيوط ، الرحمن بميدان العتلاوى ، عمر بن عبد العزيز بالصفا ، السلام بابى صقل ، السمران بالسمران ، ومسجد الرحمن بالريسة.
وأعلن أنه من خلال المبادرة يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بجميع المراكز الحضرية ونقاط الفحص بالمحافظة ، وأنها تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة .
وقالت آيات عبد الغنى مشرف تمريض الرعاية الأساسية بالمبادرة الرئاسية أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما ، والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.
يذكر أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء بدأت اعتبارا من يوم الجمعة قبل الماضى وتستمر حتى نهاية ديسمبر القادم .. وقد انطلقت فى البداية من نقاط الفحص المحددة باشتراك 5 مساجد تزداد غدا الى 13 مسجدا.
وأكدت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد مدير الرعاية الصحية بالمحافظة، انه تم التنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء لدعم التعاون فى تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها من خلال التوسع فى عدد المساجد المشاركة .. حيث تم الموافقة علي تتواجد الفرق الطبية أمام 13 مسجد .
من جانبه أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة أنه تم توزيع الفرق الطبية على المساجد المحددة .. حيث يتم اتخاذ الساحات المقابلة للمساجد كنقاط فحص بالمبادرة .. مشيرا الى أن المساجد المشاركة هى :
مسجد النصر والرفاعى بوسط مدينة العريش ، الدكتور ايهاب مجدى شعث بضاحية السلام ، الأبرار بالعبور ، صحابة رسول الله بعاطف السادات ، المجمع الاسلامى والخير والبركة بالمساعيد ، قباء بشارع أسيوط ، الرحمن بميدان العتلاوى ، عمر بن عبد العزيز بالصفا ، السلام بابى صقل ، السمران بالسمران ، ومسجد الرحمن بالريسة.
وأعلن أنه من خلال المبادرة يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بجميع المراكز الحضرية ونقاط الفحص بالمحافظة ، وأنها تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة .
وقالت آيات عبد الغنى مشرف تمريض الرعاية الأساسية بالمبادرة الرئاسية أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما ، والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.
يذكر أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء بدأت اعتبارا من يوم الجمعة قبل الماضى وتستمر حتى نهاية ديسمبر القادم .. وقد انطلقت فى البداية من نقاط الفحص المحددة باشتراك 5 مساجد تزداد غدا الى 13 مسجدا.
وتشارك مديرية الأوقاف بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة .. الى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالاعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء اقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.
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