انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بمشاركة ١٣ مسجدا بـ سيناء

وتشارك مديرية الأوقاف بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة .. الى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالاعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء اقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.اقرا ايضا: