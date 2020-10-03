خبير قانوني: مشروع الصرف الصحي بالصف بدأ قبل 12 عاما ولم ينته

استنكر المستشار احمد محمود شوق، الخبير القانونى، طول الفترة الزمنية لانشاء مشروع الصرف الصحى بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة والذي استمر لقرابة الـ 12 عاما من عام 2008 وحتى اليوم ولم يتم الانتهاء منه دون ابداء أى اسباب من وزارة الاسكان أو محافظة الجيزة.





وتسائل شوق: لماذا لم تنتهى وزارة الاسكان من مشروع الصرف الصحى بمدينة الصف حتى اليوم رغم مرور 12 عاما على العمل به، رغم انتهائها من مشروعات الصرف فى المحافظات الاخرى؟.





وأوضح الخبير القانوني أن مركز الصف يدر دخلا يقدر بالملايين من الجنيهات شهريا من المحاجر والمصانع تدخل خزينة محافظة الجيزة ومن حق أبنائه أن تنفق تلك الأموال على مشروع الصرف وغيره من المشروعات الخدمية لتطوير المركز المتهالك عديم الخدمات.





وفي يوليو الماضي، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروعات الصرف الصحي بمركز الصف للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال حيث تفقد أعمال مشروع بيارة رفع السلام بالصف موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال والبدء في تجارب الاستعدادات الفنية والهندسية. رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعميد علي عبد الله رئيس مركز الصف . وأكد المهندس محمد عبد العظيم، المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالجيزة، أن هناك مشروعات جديدة جار تسليمها بمحافظة الجيزة بعد أن انتهى الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر أن يتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.



