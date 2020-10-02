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منوعات

العمر مجرد رقم.. لاعب كرة قدم عمره 80 عاما يعلن اعتزاله بمباراة أخيرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:47 م
اللاعب المسن بيتر
اللاعب المسن بيتر ويبستر
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أماني إبراهيم
يستعد واحد من عشاق كرة القدم البريطانيين، لاعتزال اللعب اليوم الجمعة، من خلال اللعب في آخر مباراة رسمية له وهو في الثمانين من عمره، ويعد أسطورة في اللعب المحلي حتى أن هناك جائزة تحمل اسمه - كأس بيتر ويبستر.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فإن اللاعب المسن بيتر ويبستر، الذي يعيش في ولونجونج بأستراليا، إنه من عشاق كرة القدم، وكان يعلم أنه بتقدم العمر لن يستطيع ممارسة رياضته المفضلة، ولكنه حرص على ممارستها طوال هذه الأعوام الماضية.

وكان قد ولد في بريستون بإنجلترا، لكنه انتقل إلى ويلز عام 1948، وبدأ في ممارسة اللعبة بشكل تنافسي في سن الخامسة عشرة، بعد أن ذهب إلى مدرسة لتعلمها بعد انتشار لعبة الركبي.

ويقول أن عمره هو أكبر ثروته، فقد لعب للعديد من الفرق في بطولات الدوري الويلزية في العشرينيات والثلاثينيات من عمره، قبل أن ينتقل إلى أستراليا مع زوجته مويرا وأطفاله الثلاثة في عام 1981.

وقال ويبستر إنه فوجئ بأن كرة القدم متقدمة للغاية في أستراليا، وأنه قرر لعب مباراته الأخيرة مع فريق فيجتري لكرة القدم في ولونجونج لإعلان تقاعده بصفته لاعبا في النادي.

ويروي ذكرياته بأنه في السنوات القليلة الأولى من عمري عندما كان يلعب، كان يسيقظ اليوم التالي كان يتفاجئ بأن وجهه مصابا بكدمات وتختفي.

وقال إن سر طول عمره كان الاستمرار في اللعب، وممارسة رياضة الجري وركوب الدراجة، وكانت معظم تمارينه هذه الأيام تأتي من المشي مع كلب حفيدته.
العمر مجرد رقم.. لاعب كرة قدم عمره 80 عاما يعلن اعتزاله بمباراة أخيرة
العمر مجرد رقم.. لاعب كرة قدم عمره 80 عاما يعلن اعتزاله بمباراة أخيرة
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