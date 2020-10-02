خلو الشوارع.. سوهاج تستعد لبدء احتفالية ذكرى نصر أكتوبر.. شاهد

يُهيئ رجال الشرطة مدينة ناصر أمام مقر الجامعة القديمة لاستقبال المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بمحافظة سوهاج.

وظهر في الفعاليات العديد من اللافتات تضم صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبجواره بعض الكلمات التي توضح مدى دعم أبناء سوهاج له.

وهناك لافتة تُجذب الأنظار، حيث مكتوب عليها : فلاحين وعاملين سوهاج يدعمون الرئيس السيسي، وهذا ما يُثبت مدى حب وتأييد الشعب المصري من أهالي وأبناء المحافظة.

ويدعو المُشاركون في الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمُشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المُسلحة لحماية أمنه ومقدراته.

وما زالت الشوارع خالية وننتظر بدء فعاليات الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر بمحافظة سوهاج، ونزول جميع فئات الشعب السوهاجي الإجتماعية والعمرية، ليقفون إلى جانب بعضهم البعض وإلى جانب بلدهم.