بفستان أوف شولدر.. ديميت اوزديمير بإطلالة غامضة تبهر متابعيها

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها صورة مطبوعة على غلاف مجلة، وقامت بنشرها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام حيث ظهرت بإطلالة غامضة ومختلفة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت ديميت اوزديمير فستان باللون الأسود اوف شولدرز بقصة مختلفة من منطة الأكتاف، وهو ما ابرز من جمال إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على ظهرها مع ترك خصلات شعرها الامامية، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الاي لاينر والماسكرا وقامت برسم الآي شادو بطريقة مختلفة وغريبة.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..