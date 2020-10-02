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حوادث

ضبط عامل بحوزته 11 كيلو من مادة الحشيش المُخدر بسوهاج

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:42 م
ضبط عامل بحوزته 11
ضبط عامل بحوزته 11 كيلو من مادة الحشيش
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أنغام الجنايني

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بحوزته 42 طربة لمادة الحشيش المُخدر، تزن 11 كيلو جرام.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يُفيد بورود معلومات مفادها حيازة شخص لكمية من مادة الحشيش المُخدر.

أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات وعمل الكمائن اللازمة لإلقاء القبض على المتهم، تم ضبطه أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة المركز، وبحوزته 42 طربة لمُخدر الحشيش وزنت نحو 11 كيلو جرام وهاتف محمول.

وتبين أنه "أ. م"، 32 عامًا، عامل، يُقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام.

وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وأن الهاتف المحمول للاتصال بعملائه من مُتعاطي المواد المُخدرة المُختلفة|.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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