شاهد.. تجهيز ميدان الساعة بدمياط للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

استعد ميدان الساعة بوسط مدينة دمياط ، لاحتفالية اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر؛ حيث نظمت عدد من القوى السياسية والمجتمعية بدمياط ، احتفالية اليوم مقرر لها ان تبدأ مساء اليوم ،احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.





بدأ ميدان الساعة في التزين والتجهيز لاستقبال المواطنين من أبناء دمياط ، من مختلف مدن وقري المحافظة ، للمشاركة في الاحتفال ،وسط اجواء من البهجة ، حيث جاء الاحتفال اليوم بعنوان "في حب مصر".





ومن المقرر ان يشهد الاحتفال عدد من الفقرات المبهجة للمواطنين والاسر الدمايطة والاطفال ، حيث انتشرت الاعلام بالميدان لتوزيعها على الاطفال ، كما بدأت الاسر الدمياطية والشباب والأطفال في التوافد للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة،بالميدان حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات.





وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة. كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى بالميدان ، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير تم تجهيزه للاحتفال.





ودعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الدمايطة، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميدان.





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