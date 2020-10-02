أحمد موسى للمواطنين في المنصة: مش لابسين كمامات ليه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى
، إن هناك أعدادا كبيرة موجودة أمام المنصة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، ولكن بدون ارتداء كمامة، قائلا "فى ناس مش لابسة كمامات ليه".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، فى حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر
، واحتفال المواطنين، أنه كان يتمنى أن يرتدى الجميع كمامات وليس البعض فقط.
ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة؛ مشيرا إلى أن العنف عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية وأنه على الجميع أن ينتبه لفبركة الفيديوهات التي تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بتداولها، لافتا إلى أن أعداء مصر يستغلون أى شيء وينشرون الشائعات.
وتابع أحمد موسى أن المصريين يحتفلون ويرفعون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الميادين، والجميع فى حالة من الفرح والسعادة.
وطالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المواطنين فى المحافظات بإرسال صور وفيديوهات لهم، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، لعرضها على الهواء في حلقة برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.
وأوضح أحمد موسى، أن الفيديوهات ترسل عبر الصفحة الرسمية للبرنامج، ومقاطع فيديو ترصد احتفال المواطنين فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا من منطقة القائد إبراهيم، وسيدى جابر، قائلا: هنعرض الاحتفالات فى كل المحافظات بعد قليل.