أحمد موسى للمواطنين في المنصة: مش لابسين كمامات ليه.. فيديو

ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة؛ مشيرا إلى أن العنف عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية و أنه على الجميع أن ينتبه لفبركة الفيديوهات التي تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بتداولها، لافتا إلى أن أعداء مصر يستغلون أى شيء وينشرون الشائعات.





وتابع أحمد موسى أن المصريين يحتفلون ويرفعون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الميادين، والجميع فى حالة من الفرح والسعادة.



