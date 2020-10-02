نيفين عباس تكتب: أسئلة مهمة قبل الخضوع للجراحة بسبب «كورونا»

في ظل تفشي وباء كورونا أصبح إجراء جراحة أم لا قرار كبير يتطلب تفكيرًا عميقًا





بغض النظر عن مقدار النصيحة التي تحصل عليها في ذلك الشأن، فإن القرار في النهاية هو قرارك، يمكن أن يساعد طرح الكثير من الأسئلة على طبيبك في توجيهك نحو اتخاذ القرار الصحيح





إذا خضعت لعملية جراحية ، كيف ستساعدني؟





من الجيد أن تعرف بالضبط كيف يمكن أن تساعدك الجراحة





على سبيل المثال ، إذا كانت الجراحة على ساقك ، يمكنك أن تطلب من طبيبك وجراحك :-





هل ستجعل الجراحة ساقك تشعر بألم أقل؟





هل ستجعل الجراحة المشي أسهل؟





كن واضحًا بشأن الفوائد التي قد تكون ودرجة التعقيم وتحقق من مدة استمرار الفوائد





بالنسبة للعديد من أنواع الجراحة ، يجب أن تستمر مدى الحياة





بالنسبة للأنواع الأخرى ، قد تكون الفوائد قصيرة الأجل اسأل عن فرص النجاح





يمكنك سؤال الجراح :-





من بين 100 شخص خضعوا لهذه العملية الجراحية ، كم منهم شعر بتحسن؟ في أي طريق؟





ما هي مخاطر الجراحة؟





جميع العمليات الجراحية لها مخاطر هناك مخاطر مرتبطة بالتخدير الذي ستحصل عليه





هناك أيضًا المخاطر العامة لأي جراحة ، مثل النزيف من الجرح ، في حين أن كل نوع من الجراحة له أيضًا مخاطر خاصة به





يمكنك سؤال الجراح :-





ما الخطأ الذي قد يحدث؟





إذا أجريت هذه العملية على 100 شخص ، فكم عددهم سيحدث خطأ؟ وماذا يعني لهؤلاء الناس؟





هل لديك خبرة في إجراء هذه الجراحة؟





يجب على جميع الجراحين إجراء عملية جراحية لأول مرة





إذا كنت الأول ، يجب أن تعرف ذلك من الجيد أن تسأل الجراح :-





كم مرة قمت بهذه العملية بالذات؟





ما هي نتائج الجراحة؟





يُطلب من جميع الجراحين الاحتفاظ بسجلات لجميع العمليات التي أجروها وما إذا كان مرضاهم قد تحسنوا أم لا





هل هناك خيارات أبسط وأكثر أمانًا؟





بعض الظروف تتحسن من تلقاء نفسها





تتحسن بعض الحالات باستخدام بدائل مثل التمارين الرياضية أو العلاج الطبيعي أو التغييرات الغذائية أو الأدوية





يمكنك سؤال طبيبك وجراحك :-





ما هي بدائل الجراحة؟





ماذا يمكن أن يحدث إذا لم أفعل شيئًا؟





ما هي التكاليف؟





الجراحة والوقت المستغرق في التعافي منها يكلفان المال يمكنك سؤال الجراح :-





كم ستدفع بشكل عام – إلى الجراح ، إلى طبيب التخدير ، إلى المستشفى؟





إذا كانت الجراحة الخاصة بك مغطاة ، فكم ستدفع ؟ كم ستكون تكلفة نقودك؟





ما الذي سيكلفك في الوقت والجهد والضغط؟





كم من الوقت ستستغرق للتعافي؟





كم من الوقت قبل أن تتمكن من العودة إلى حياتك الطبيعية؟





اختيار الجراح





قد يكون من الصعب اختيار الجراح لأنك تريد العثور على شخص لديه كل المهارات التقنية التي تحتاجها ويستمع أيضًا جيدًا ويتحدث عن مخاوفك





يمكنك أن تطلب من طبيبك العام :-





من هو أفضل جراح بالنسبة لي لهذه العملية بالذات؟ و لماذا؟