بالصور .. شاهد إقبال طلاب الثانوية العامة على مبادرة "درسك في مدرستك ببلاش"

أعلنت إدارة النزهة التعليمية، أنه تحت رعاية الأستاذ الفاضل/ يحيى حسين مدير عام إدارة النزهة نجحت مبادرة "درسك فى مدرستك ببلاش"، والتى تبنتها مدرسة يحيى الرافعى الرسمية لغات.





وأوضحت إدارة النزهة التعليمية، أن هذه المبادرة هدفها عودة طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدرسة.





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وقالت إدارة النزهة التعليمية، إن هذه المبادرة في يومها الأول في المدرسة المذكورة، قدمت عدد 6 محاضرات فى مختلف المواد الدراسية، بدأت بمحاضرة فى اللغة الإنجليزية، ثم محاضرة فى الـ Maths للأستاذ يسرى ميخائيل، ثم محاضرة فى الفلسفة والمنطق للأستاذة ابتسام بيبرس، ثم محاضرة فى مادة ال science للأستاذة إنجى عبد المنعم، وغيرها من المواد الدراسية.





وأعلنت إدارة النزهة التعليمية أنه قد شهدت هذه المحاضرات إقبالا واسعا واهتماما كبيرا بالحضور من قبل طلاب المدرسة.









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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس، أثناء العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، والتي جاءت كالتالي:





- تنظم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد.





- تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الاسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.





- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.





- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.





صفوف النقل:

يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.





الشهادتين الإعدادية والثانوية:

- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.