AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور .. شاهد إقبال طلاب الثانوية العامة على مبادرة "درسك في مدرستك ببلاش"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:02 م
درسك في مدرستك ببلاش
درسك في مدرستك ببلاش
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت إدارة النزهة التعليمية، أنه تحت رعاية الأستاذ الفاضل/ يحيى حسين مدير عام إدارة النزهة نجحت مبادرة "درسك فى مدرستك ببلاش"، والتى تبنتها مدرسة يحيى الرافعى الرسمية لغات.

وأوضحت إدارة النزهة التعليمية، أن هذه المبادرة هدفها عودة طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدرسة.

اقرأ أيضا |
وقالت إدارة النزهة التعليمية، إن هذه المبادرة في يومها الأول في المدرسة المذكورة، قدمت عدد 6 محاضرات فى مختلف المواد الدراسية، بدأت بمحاضرة فى اللغة الإنجليزية، ثم محاضرة فى الـ Maths للأستاذ يسرى ميخائيل، ثم محاضرة فى الفلسفة والمنطق للأستاذة ابتسام بيبرس، ثم محاضرة فى مادة ال science للأستاذة إنجى عبد المنعم، وغيرها من المواد الدراسية.

وأعلنت إدارة النزهة التعليمية أنه قد شهدت هذه المحاضرات إقبالا واسعا واهتماما كبيرا بالحضور من قبل طلاب المدرسة.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس، أثناء العام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، والتي جاءت كالتالي:

- تنظم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد.  

- تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الاسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.

- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

صفوف النقل:
يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

الشهادتين الإعدادية والثانوية:
- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
- يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن ٢٥٪.
بالصور .. شاهد إقبال طلاب الثانوية العامة على مبادرة "درسك في مدرستك ببلاش"
بالصور .. شاهد إقبال طلاب الثانوية العامة على مبادرة "درسك في مدرستك ببلاش"
بالصور .. شاهد إقبال طلاب الثانوية العامة على مبادرة "درسك في مدرستك ببلاش"
بالصور .. شاهد إقبال طلاب الثانوية العامة على مبادرة "درسك في مدرستك ببلاش"
بالصور .. شاهد إقبال طلاب الثانوية العامة على مبادرة "درسك في مدرستك ببلاش"
Advertisements

موضوعات متعلقة

ثمن الحصة ومدتها .. 11 معلومة عن ضوابط "مجموعات التقوية" الجديدة

ننشر الضوابط الجديدة لمجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم.. إعلان الضوابط النهائية لـ مجموعات التقوية.. تدريس اللغة الفرنسية لغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية.. وشوقي يحسم شروط شغل وظائف الإدارة المدرسية

برلمانى يشيد بضوابط وزارة التربية والتعليم الفنى لتحسين مستوى الطلاب

ترشيحاتنا

تتبع زمني.. كيف أصيب ترامب وزوجته بـ كورونا ؟

ارتفاع جنوني لـ الدولار عقب إصابة ترامب بـ كورونا‎

الكرملين يكشف محتوى رسالة بوتين إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

شاهد..لحظة وصول موسيماني إلى اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

هروب كارتيرون السبب.. مدرب تونسي يعلق على طرد فرجاني ساسي

فيديوجراف.. قصة الفرح المسحور.. تصرفات غريبة للعريس تحوله لحرب شوارع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل