إسرائيل تنهار.. ربع مليون إصابة كورونا.. استقالة وزير السياحة.. احتجاجات حاشدة للمطالبة بإقالة ومحاكمة نتنياهو.. والشرطة تدهس متظاهرة في تل أبيب

دهس متظاهرة مناهضة لـ نتنياهو في إسرائيل

إسرائيل تشتعل بتظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة ومحاكمة نتنياهو

وزير السياحة الإسرائيلي يعلن استقالته: تل أبيب على وشك الانهيار

بعد ربع مليون إصابة.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا وتستعد للأسوأ









أعلن وزير السياحة الإسرائيلي أساف زمير، اليوم الجمعة، عن استقالته من الحكومة، بسبب الوضع الحالي للبلاد وخاصة عقب تسجيل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا، واحتجاجا على قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن كورونا.









وقال زمير، من حزب "كاحوال لافان": "أنا قلق من أن إسرائيل على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء".









وكتب زمير في منشور على "فيسبوك": "التقيت اليوم بـ بيني جانتس وأخبرته أنني أستقيل من منصبي كوزير في الحكومة. لم يعد بإمكاني الجلوس في حكومة يقودها شخص لا أثق فيه".









وأضاف: "جائحة كورونا والصحة العامة للإسرائيليين هي، في أحسن الأحوال، في المرتبة الثانية من حيث الأولوية لدى رئيس الوزراء".









وتابع، أن "الاعتبارات الشخصية والقانونية، تأتي بالمقام الأول بالنسبة لنتنياهو"، في إشارة إلى محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد.









وأوضح: "نتنياهو لا يملك القدرة على إنقاذ البلاد من الأزمة العميقة التي تجد أنفسنا فيها الآن. قادنا إلى هذا. إنه المسؤول الرئيسي عن الرعاية الصحية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهددنا جميعا".





ويتظاهر المئات من الإسرائيليين، أمام منزل رئيس الوزراء للاحتجاج على ما يرون أنه "إساءة استخدام نتنياهو للوباء لسن قيود من شأنها أن تساعده في التهرب من محاكماته".









ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية تقريرًا حول تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 داخل إسرائيل ووصول إجمالي الحالات إلى أكثر من ربع مليون حتي الآن.









وقالت الصحيفة العبرية إن عدد الرجال الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا أكبر من النساء حيث وصل العدد الإجمالي إلى 256،071 ألف حالة منذ تفشي الفيروس الخطير وتم تشخيص أكثر من نصفهم في سبتمبر.









وأوضحت "يديعوت" أن عدد المصابين الإسرائيليين من سكان مدينة القدس بلغ 35000 إصابة.









وتابعت الصحيفة أن واحد من كل 36 إسرائيلي أصيبوا بالفيروس خلال الأشهر السبعة الماضية وتم تشخيص أكثر من نصف المصابين على أنهم إيجابيون في شهر واحد فقط ، وهو سبتمبر الماضي.









وأشارت "يديعوت" إلى أن إسرائيل أصبحت الدولة رقم 24 على مستوي العالم في إصابات كورونا التي تبلغ أكثر من ربع مليون مصاب.





وأفادت بأن إسرائيل الدولة الوحيدة فى قائمة الدول المصابة على مستوي العالم الذي يبلغ سكانها أقل من 10 ملايين شخص.









وأكدت "يديعوت" أن1،629 حالة وفاة فى إسرائيل وهي نسبة 0.63٪ من إجمالي المصابين فيمت تعافى 183500 حالة وما زال 70941 مريض في حالة نشطًة وتم تحديد 849 مصاب فى حالة حرجة بينهم 201 مريض على أجهزة التنفس الصناعي.









وبحسب وزارة الصحة السرائيلية، تم تأكيد إصابة 132،945 رجلًا بنسبة 52.5٪ من إجمالي حالات كورونا مقابل 120،039 سيدة فقط بنسبة 47.5٪ من إجمالي الحالات.









وخرج المئات من الإسرائيليين، في مظاهرة تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستقالة، تزامنا مع إجراءات إغلاق وفرض قيود مشددة في البلاد بسبب وباء كورونا المستجد.









وذكر الإعلام العبري، أن أكثر من ألف شخص تظاهروا في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو، مطالبين باستقالتها وتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم فساد تلاحقه من القضاء الإسرائيلي.









وأضاف أن متطرفا إسرائيليا أقدم خلال المظاهرة على دهس أحد المتظاهرين ما أدى إلى إصابته بجراح مختلفة، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 12 من المتظاهرين.









وفي السياق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أنه قد يتم اللجوء إلى تشديد الإغلاق الصحي في حال لم تخف أعداد الإصابات.









وقال نتنياهو في تصريح صحفي: "هذا القرار سيتم اتخاذه، القادم بناءً على المعطيات والتقييمات وليس بشكل تعسفي".









وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.









وقالت الوزارة في بيان لها إن حصيلة الوفيات الإجمالية وصلت إلى 1622، بينما ارتفع عدد المصابين النشطين إلى 71956، منهم 817 في حالة الخطر.









وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعرضت للدهس، خلال مسيرة احتجاجية أقيمت مساء الخميس في تل أبيب.









وقال حراك "الأعلام السوداء"، الذي ينظم احتجاجات تطالب برحيل نتنياهو منذ مايو الماضي، إن "التحريض الذي يسمع من نتنياهو ومن أعضاء الكنيست من حزبه، أدى إلى هجوم إجرامي آخر على المتظاهرين".





وتعد المسيرة التي شهدت عملية الدهس، جزء من الاحتجاجات الإسرائيلية التي تطالب باستقالة نتنياهو، على خلفية تقديم لائحة اتهام بثلاث مخالفات جنائية ضده، تتعلق بملفات الفساد.





ويظهر في فيديو وثق الدهس، أن السيارة كانت متوقفة بجانب المتظاهرين، حينما تحركت بسرعة بشكل مفاجئ، ومن ثم لاذت بالفرار.





ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن المتظاهرة التي تعرضت للدهس، دوريت زاك (51 عاما) قولها "الدهس كان متعمدا، كان محاولة للقتل" وانتقدت زاك الشرطة الإسرائيلية، واتهمتها بعدم تقديم المساعدة لها بعد الإصابة.





ويتهم بعض المتظاهرين المناوئين لنتنياهو الشرطة الإسرائيلية، بالانحياز ضدهم، ولكنها تنفي ذلك.





وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 14 متظاهرا في المسيرة التي جرت في تل أبيب الخميس، مؤكدة أنها عاقبت العديد منهم بغرامات مالية، "لعدم انصياعهم لتعليمات الوقاية من كورونا".





وقالت الشرطة إنها اعتقلت السائق (34 عاما) الذي دهس زاك وحققت معه، حيث قال إن المتظاهرين أحاطوا به من كل جانب، وكسروا زجاج سيارته، ما اضطره إلى الهرب بسرعة من جراء الخوف" وأوضحت الشرطة أنها ستطلب من المحكمة تمديد اعتقاله، للتحقق من صحة روايته.



