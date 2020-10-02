وكيل صحة الغربية: قوافل طبية للكشف على المواطنين احتفالا بالعيد القومي

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قافلة طبية علاجية بقرية شبراملس زفتي ، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار القوافل الطبية والعلاجية بقرى ومراكز المحافظة، تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة.









قال الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية أن القافلة ضمت التخصصات: باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة وأسنان وتحاليل طبية وأشعة.





واكد "محسن" صرف علاج مجاني بالكامل لجميع المترددين وذلك على مدار يومين الجمعة والسبت الموافقين 2 و 3 أكتوبر.





كما أوضح أنه تم توقيع الكشف على 382 حالة، مشيرا إلى أن الدكتور عبد الناصر وجه بتدشين ندوات تثقيفية للمترددين عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.





يذكر أن حالة التأهب والاستعداد القصوى للاستقبال كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى أقسام العزل على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



