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توك شو

انت بترمي قنابل واحنا بنزرع سنابل| مصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر على أنغام منير

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:59 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
"انت بترمي بأديك قنابل..واحنا أيدينا تزرع سنابل..وإن كان على الأرض هنحميها.. وإن كان على بيوتنا هنبنيها"، على أنغام أغنية محمد منير "فات الكتير"، يحتفل آلاف المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر فى شوارع مصر وميادينها.

ويقدم برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" تغطية خاصة لاحتفالات المصريين اليوم، الذين تجمعوا فى ميادين مصر رافعين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أحمد موسى قائلا "فيه ناس زعلانة من نصر أكتوبر ومن فرحة المصريين بهذا النصر العظيم والجميع عارفهم كويس وهما مش مصريين" مؤكدا أن المصري فقط والوطني هو الفرحان بهذا النصر العظيم.

وأضاف أنه يجب أن يتم التذكير بنصر أكتوبر العظيم دائما معلقا : "ورينا الأعداء العين الحمراء في نصر أكتوبر" .

ووجه موسى التحية لكل المصريين فى كل مكان، مؤكدا أن الاحتفالات ليست قاصرة على المنصة فقط ولكن فى كافة ميادين مصر بالـ 27 محافظة من مطروح والقاهرة وأسوان وقنا والأقصر وجميع المحافظات المصرية.

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