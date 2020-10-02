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فن

ندى بسيوني تخطف الأنظار على شاطئ البحر | شاهد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:46 م
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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محمد بدران

شاركت الفنانة ندى بسيونى صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ندى بسيوني فى الصورة على شاطئ البحر بإطلالة انيقة أثناء قضاء إجازتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها.


وتعتبر أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور الأم للفنانة ريهام حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020"


مسلسل لما كنا صغيرين تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد".


يذكر أن شاركت الفنانة ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.


العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.


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