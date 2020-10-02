AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عطية صابر: ناشئو الإسماعيلي سيقدمون الكثير للفريق الأول والمنتخب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:57 م
عطية صابر
عطية صابر
Advertisements
عبدالله هشام
أكد عطية صابر نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق 99 بالدراويش أن قطاع الناشئين يمتلك العديد من المواهب الكروية التى ستضيف الكثير للكرة المصرية والفريق الاول الفترة القادمة  . 

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد عمار وبيومي وحازم مرسي ومجموعة كبيرة جاهزة ومستعده للإنضمام للفريق الاول بالنادي مثل ابراهيم ومحمد عبدالسميع وغيرهم قادرون على تقديم إضافة جديدة وقوية للدراويش . 

وأكمل : التعامل مع الناشئين يختلف تماما عن الفريق الاول حيث ان اللاعب صغير السن مازال يحتاج الوقت ليفهم واجباته في مركزه وكيفية تقديم الاداء الايجابي الذي يفيد الفريق على عكس اللاعب الكبير الذي يكون ناضج تكتيكيا وفنيا وقادر على التنفيذ بسهولة . 

وأوضح : نتعامل مع اللاعبين الناشئين على فهمهم واجبات كل مركز لكي يكون قادر على تقديم الأداء قوي ومرن مع مخططات المدير الفني . 

وأختتم عطية صابر تصريحاته قائلا : الإسماعيلي يمتلك قطاع كبير من الناشئين الذين سيقدمون الكثير للفريق الاول الفترة المقبلة ومنتخب مصر وذلك لإختيارهم بعناية وتقديم كافة انواع الوسائل لتطوير موهبتهم .  

جدير بالذكر ان نادي الإسماعيلي أعلن تشكيل قطاع الناشئين بقيادة خالد القماش مديرًا فنيًا لقطاع وطارق زين رئيسًا لقطاع ، فريق 99 بقيادة عطية صابر مديرًا فنيًا وإيمن كمال مدربًا ، فريق 2001 بقيادة أحمد فوزي مديرًا فنيًا و مدربًا إسلام كاظم. ، فريق 2003 بقيادة محمد حسيب مديرًا فنيًا وعلي جمعة مدربًا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يعيد ترتيب البيت.. كارتيرون عينه على الناشئين.. وطارق يحيى يخطط لاكتشاف المواهب

المركز التاسع لا يليق بالدراويش.. مدرب الإسماعيلي: هدفنا التتويج بالبطولة العربية.. فيديو

الإسماعيلى مقبرة المدربين.. 5 مدراء فنيبن قادوا الدراويش خلال الموسم الحالي

هشام حنفي يكشف كواليس الاستغناء عن ابنه من ناشئي الأهلي

أين برازيل الكرة المصرية؟ مناصب خالية في الإسماعيلي

تعيين أيمن عبدالعزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين وخليل لمدرسة الكرة بنادي الزمالك

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قصة الفرح المسحور.. تصرفات غريبة للعريس تحوله لحرب شوارع

التعاون السعودي يتقدم بعرض رسمي للزمالك لشراء فرجاني ساسي

مصاب بالإيدز.. أحمد موسى يطالب تركيا بالكشف على الإرهابي محمد ناصر

تخفيض تذاكر المواصلات لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه بالقانون الجديد

جمال شعبان يكشف فوائد القهوة لصحة القلب والمسموح بتناوله يوميا

أخبار الرياضة.. نهاية أسطورة جوارديولا العرب.. عرض سعودي لشراء فرجاني ساسي.. موسيماني يغازل جماهير الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور

مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن