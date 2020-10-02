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رياضة

نجم الاسماعيلي: الرئيس السيسي دعم الاستقرار وحافظ على الشرق الاوسط

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:11 م
عطية صابر
عطية صابر
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عبدالله هشام
أشاد عطية صابر نجم الإسماعيلي السابق بدور الرئيس السيسي في النهوض بمصر بعد فترة عصيبة مرت بها مشيرا ان الرئيس حفظ الوطن العربي من المخاطر وأطماع الغزاة . 

وأضاف عطيه صابر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مصر اجتازت مرحلة صعبة بفضل مجهودات الرئيس السيسي واصبح هناك استقرار كبير في مصر الفترة الحالية وبدأ الجميع العمل من جديد لبناء الوطن . 

وأكمل : المنطقة العربية تمر بفترة عصيبة إلا ان الرئيس حاول بكل الطرق الحفاظ على الأمن والاستقرار ونري ذلك من خلال مجهوداته في الحفاظ علي حدودنا مع ليبيا ومبادراته لوقف إطلاق النار الذي دعمه المجتمع الدولي والشعب الليبي . 

وأوضح : الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر جاء بفضل مجهودات السيسي ورؤيته نحو مستقبل أفضل لوطننا ويتضح ذلك من خلال الانجازات والافتتاحات الجديدة يوميا لشباب مصر . 

وفي ذكرى حرب أكتوبر قال نجم الاسماعيلي : يجب ان يستعيد المصريون روح أكتوبر ويقفوا بجانب الجيش المصري الذي حمى مصر والعرب واسترد ارضنا من العدو الصهيوني ونكمل المسيرة بتفويض الرئيس السيسي لإستكمال مشوار البناء والاستقرار . 
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