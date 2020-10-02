تربية حلوان تبدأ تدريب محو الأمية

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان بالتنسيق مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدء تدريب محو الأمية لطلاب الفرقة الرابعة شعبة فلسفة وفرنسي وشعبة جغرافيا فقط خريجي عام (2020/ 2021) وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل.





أوضحت الكلية أن التدريب سوف يكون بمقر الكلية لتلك الشعبة فى قاعة 157 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا، وأن التدريب سيكون اون لاين ايضا من خلال تطبيق Zoom.

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تستمر مدة التدريب الطلاب 3 أيام وقد تم ارسال الرابط لمسئولين الشعبة كما نبهت الكلية على الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات و المحافظة على التباعد الاجتماعي.





وأشارت الكلية الى أن باقى شعب الفرقة الرابعة سوف يتم الاعلان عن موعد التدريب الخاص بهم قريبا بالتتابع وأن التدريب اجبارى على كل الطلاب ، اما بالنسبة لطلاب الفرق الاولي و الثانية و الثالثة يتم تجهيز تدريبهم بعد الانتهاء من تدريب الفرقة الرابعة .

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ونبهت الكلية إلى أن الخطوة الاولى هي القضاء ومحو أمية المواطنين وانه يجب على الطلاب التحلى بالصبر والعزيمة ومتابعة الامور مع المسئول عن كل شعبة.