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تعليم

للطلاب المرشحين لجامعة حلوان تنسيق 2020.. رابط التسجيل بالكشف الطبي.. والرسوم 20 جنيها

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:20 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بكليات الجامعة بمراحل التنسيق الثلاث عبر هذا الموقع الإلكتروني المخصص للكشف وهو : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/  . 


وأوضحت الجامعة أنه على الطلاب المرشحين لكلياتها سرعة تسجيل بيانات الكشف الطبى  وسداد رسومها  لإنهاء أوراق الالتحاق بالكليات وسرعة التقديم و تحديد موعد الكشف لهم. 

ولتسجيل بيانات الاستمارة الخاصة بالكشف إلكترونية يجب ملء البيانات التالية : 

 اسم الطالب - ‎ الرقم القومي - النوع -  الكلية التى تم الترشيح لها - ‎رقم الجلوس -  تأكيد رقم الجلوس‎ - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب -  رأي الطالب في الخدمة

 بعد ذلك يجب على الطالب طبع الافادة  الخاصة بالكشف و التى يظهر بها  كود الدفع الالكترونى الخاص به  .

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ونوضح للطلاب المرشحين  للجامعة  الخدمات الالكترونية التى يمكن من خلالها سداد رسوم الكشف الطبى بالجامعة  عن طريق الجهات التالية: 

- البريد المصرى 
- مصارى 
- امان 
- سداد 
- وقتى 
- بى 
- ايجى بى 
- ممكن 
- ضامن 

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و نوهت الجامعة على الطلاب المرشحين لكافة كلياتها بالالتزام بالموعد المحدد لكل طالب على الموقع الخاص بالكشف الطبى و الحضور مرتديا الكمامة و حاملا الكحول  والمطهرات حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، كما ان رسوم الكشف 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة .
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