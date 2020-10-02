للطلاب المرشحين لجامعة حلوان تنسيق 2020.. رابط التسجيل بالكشف الطبي.. والرسوم 20 جنيها

أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بكليات الجامعة بمراحل التنسيق الثلاث عبر هذا الموقع الإلكتروني المخصص للكشف وهو : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/ .
وأوضحت الجامعة أنه على الطلاب المرشحين لكلياتها سرعة تسجيل بيانات الكشف الطبى وسداد رسومها لإنهاء أوراق الالتحاق بالكليات وسرعة التقديم و تحديد موعد الكشف لهم.
ولتسجيل بيانات الاستمارة الخاصة بالكشف إلكترونية يجب ملء البيانات التالية :
اسم الطالب - الرقم القومي - النوع - الكلية التى تم الترشيح لها - رقم الجلوس - تأكيد رقم الجلوس - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب - رأي الطالب في الخدمة
بعد ذلك يجب على الطالب طبع الافادة الخاصة بالكشف و التى يظهر بها كود الدفع الالكترونى الخاص به .
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ونوضح للطلاب المرشحين للجامعة الخدمات الالكترونية التى يمكن من خلالها سداد رسوم الكشف الطبى بالجامعة عن طريق الجهات التالية:
- البريد المصرى
- مصارى
- امان
- سداد
- وقتى
- بى
- ايجى بى
- ممكن
- ضامن
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و نوهت الجامعة على الطلاب المرشحين لكافة كلياتها بالالتزام بالموعد المحدد لكل طالب على الموقع الخاص بالكشف الطبى و الحضور مرتديا الكمامة و حاملا الكحول والمطهرات حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.
وقد حددت كل كلية بالجامعة مكانا للشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، كما ان رسوم الكشف 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة .