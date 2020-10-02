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لو الشعب غضب هتكون مشكلة للإخوان.. موسى: قنوات تميم الإرهابية مضايقة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:14 م
احمد موسى
احمد موسى
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أسامة علي
قال الإعلامى أحمد موسى، إن احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر تعم شوارع مصر وميادينها.
 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلا:" فيه ناس كتير زعلانه عشان معرفوش يشاركوا فى احتفالات النهاردة.


وتابع موسى قائلا:"، أن الشعب المصرى، يحتفل اليوم بذكرى انتصار أكتوبر، و30 يونيو، لكن فيه ناس مضايقة، قنوات تميم الإرهابية مش هتعرض الاحتفالات النهاردة، بقولهم عايزين تشوفوا المصريين أهم، سايبين قنواتهم وبيعلقوا على كل كلمه بقولها".


وأضاف موسى قائلا:" الله اكبر على المصريين، لو الشعب غضب هيكون فيه مشكلة للإخوان فى مصر".


ويقدم برنامج على مسئوليتى تغطية خاصة اليوم لاحتفالات المصريين، وقدم الفنان أحمد جمال باقة من اروع اغانيه الوطنية على منصة الاحتفالات بمدينة نصر.
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