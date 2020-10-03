AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات.. الريال السعودى يسجل 4.21 جنيه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 3 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.85 جنيه للشراء و 51.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.56 جنيه للشراء و 41.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.83 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية اليوم

أسعار العملات العربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية اليوم 25-8-2020

أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

الدينار الكويتى الأعلى سعرا .. أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أسامة خليل: عدلي القيعي صديقي والمناظرة بيننا ستكون في صالح الرياضة

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

نيويورك تايمز: تأكد إصابة 6 أشخاص بينهم ترامب بكورونا بعد مراسم المحكمة العليا

أول حالة من نوعها.. مسحة الأنف تتسبب في نزيف بالمخ لمصابة كورونا

جدعنة احمد السقا في الشارع.. أنقذ بنتين من الموت.. فيديو

بإطلالة رومانسية.. ياسمين صبري برفقة أحمد أبو هشيمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هوندا سيتي honda city .. صور

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور