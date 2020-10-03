أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات.. الريال السعودى يسجل 4.21 جنيه

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 3 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.





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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.85 جنيه للشراء و 51.59 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.56 جنيه للشراء و 41.90 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.83 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.