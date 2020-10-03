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اقتصاد

جهاز بدر: ضعف المياه ببعض المناطق لأعمال الإحلال والتجديد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن ضعف ضغوط المياه ببعض الأماكن والأدوار العليا بالمدينة، لمدة ١٢ ساعة من الساعة الـ۲ صباح اليوم السبت الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۳ وحتى الساعة الـ۲ ظهر نفس اليوم.

وأوضح مندور في تصريحات له اليوم، أن ذلك الضعف بالخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد داخل محطة مياه الشرب الرئيسية.

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وطالب المهندس عمار مندور، سكان المدينة أخذ التداببر اللازمة خلال فترة ضعف ضغوط المياه.

كما أكد على عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.
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