AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكندرية.. أحمد موسى: الشعب النهارده نازل عشان يدعم مصر والسيسي.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:23 م
احتفالات المصريين
احتفالات المصريين
Advertisements
أسامة علي
قال مراسل برنامج"على مسئوليتى" بمحافظة الإسكندرية، إن آلاف المواطنين فى شوارع وميادين محافظة الإسكندرية تعيش اليوم أجواء احتفالية انتصارات أكتوبر.


وأضاف خلال تغطية خاصة لبرنامج على "مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى لاحتفالات المصريين بمختلف المحافظات،جميع فئات الشعب تشارك اليوم باحتفالات أكتوبر، ويعم السرور والبهجة شوارع المحافظة.

وأوضح مراسل صدى البلد، أن الجميع بالميادين يرفع لافتات تأييد ودعم الدولة المصرية ضد جماعة الإخوان الإرهابية.


ومن جانبه على الإعلامى أحمد موسى قائلا:" اللى نازل النهارده يحتفل نازل عشان مصر، وعشان يدعم رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسى،والجيش والشرطة".


وأضاف موسى قائلا:"الشعب المصرى موجود بيقول كلمته فى ميادين مصر وشوارعها والاحتفالات مستمرة حتى مساء اليوم".


وأردف موسى:"الله اكبر على المصريين، لو الشعب غضب هيكون فيه مشكلة للإخوان فى مصر، الشعب المصري هو اللى بيقرر عايز تميم يشوف الشعب النهاردة".

وتابع موسى: "بالعند في الإخوان نازلين نحتفل بنصر أكتوبر يوم 2، سامعين تحيا مصر أحلى هتاف".

وأضاف موسى قائلا: "قنوات تميم الإرهابية مش هتعرض الاحتفالات النهاردة، بقولهم عايزين تشوفوا المصريين أهم، الشعب المصرى، يحتفل اليوم بذكرى انتصار أكتوبر، و30 يونيه، لكن فيه ناس متضايقة".

Advertisements

موضوعات متعلقة

مش_نازلين_في_السيسي_واثقين يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس بيحافظ على البلد

أحمد موسى يعرض احتفالات المواطنين بذكرى نصر أكتوبر بـ الفيوم والإسكندرية

أحمد موسى يطالب المواطنين بإرسال صور لاحتفالات أكتوبر

أحمد موسى: الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة.. فيديو

مراسل صدى البلد: الشعب المصري العظيم أعلن وقوفه مع قائده ومؤسسات الدولة.. فيديو

انت بترمي قنابل واحنا بنزرع سنابل| مصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر على أنغام منير

ترشيحاتنا

برفقة عائلته .. أحدث ظهور لـ محمود عبد المغني على إنستجرام

وزير الأوقاف: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو

حكايات ليلية.. أحمد موسى يفضح محمد ناصر "كناريا" على الهواء.. فيديو

10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة

عبير صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الفرعون يخشى غدر أرتيتا.. 72 ساعة تحسم مصير النني مع آرسنال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة مجنونة| شاب ينتقم من حبيبته الخائنة بأغرب طريقة ممكنة.. شاهد ما فعله

غرق أم بعد إنقاذ أطفالها الـ3 من مصير مأساوي .. شاهد

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور