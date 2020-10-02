الإسكندرية.. أحمد موسى: الشعب النهارده نازل عشان يدعم مصر والسيسي.. فيديو









وأضاف خلال تغطية خاصة لبرنامج على "مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى لاحتفالات المصريين بمختلف المحافظات،جميع فئات الشعب تشارك اليوم باحتفالات أكتوبر، ويعم السرور والبهجة شوارع المحافظة.





وأوضح مراسل صدى البلد، أن الجميع بالميادين يرفع لافتات تأييد ودعم الدولة المصرية ضد جماعة الإخوان الإرهابية.









ومن جانبه على الإعلامى أحمد موسى قائلا:" اللى نازل النهارده يحتفل نازل عشان مصر، وعشان يدعم رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسى،والجيش والشرطة".









وأضاف موسى قائلا:"الشعب المصرى موجود بيقول كلمته فى ميادين مصر وشوارعها والاحتفالات مستمرة حتى مساء اليوم".









وأردف موسى:"الله اكبر على المصريين، لو الشعب غضب هيكون فيه مشكلة للإخوان فى مصر، الشعب المصري هو اللى بيقرر عايز تميم يشوف الشعب النهاردة".

وتابع موسى: "بالعند في الإخوان نازلين نحتفل بنصر أكتوبر يوم 2، سامعين تحيا مصر أحلى هتاف".





وأضاف موسى قائلا: " قنوات تميم الإرهابية مش هتعرض الاحتفالات النهاردة، بقولهم عايزين تشوفوا المصريين أهم، الشعب المصرى، يحتفل اليوم بذكرى انتصار أكتوبر، و30 يونيه، لكن فيه ناس متضايقة".



قال مراسل برنامج"على مسئوليتى" بمحافظة الإسكندرية، إن آلاف المواطنين فى شوارع وميادين محافظة الإسكندرية تعيش اليوم أجواء احتفالية انتصارات أكتوبر.