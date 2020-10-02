الإسكندرية.. أحمد موسى: الشعب النهارده نازل عشان يدعم مصر والسيسي.. فيديو

قال مراسل برنامج"على مسئوليتى" بمحافظة الإسكندرية، إن آلاف المواطنين فى شوارع وميادين محافظة الإسكندرية تعيش اليوم أجواء احتفالية انتصارات أكتوبر.
وأضاف خلال تغطية خاصة لبرنامج على "مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى لاحتفالات المصريين بمختلف المحافظات،جميع فئات الشعب تشارك اليوم باحتفالات أكتوبر، ويعم السرور والبهجة شوارع المحافظة.
وأوضح مراسل صدى البلد، أن الجميع بالميادين يرفع لافتات تأييد ودعم الدولة المصرية ضد جماعة الإخوان الإرهابية.
ومن جانبه على الإعلامى أحمد موسى قائلا:" اللى نازل النهارده يحتفل نازل عشان مصر، وعشان يدعم رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسى،والجيش والشرطة".
وأضاف موسى قائلا:"الشعب المصرى موجود بيقول كلمته فى ميادين مصر وشوارعها والاحتفالات مستمرة حتى مساء اليوم".