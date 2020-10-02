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توك شو

أهالي الشيخ زويد ورفح يخرجون بالآلاف دعما للسيسي ومؤسسات الدولة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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قسم توك شو
خرج أهالي رفح والشيخ زويد في مظاهرات حب للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث عبروا عن ثقته التامة والكاملة في القيادة المصرية الحكيمة، وأنهم ضد دعوات الإرهابية الخونة لتخريب البلاد بالتحالف القطري التركي. 

وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.
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