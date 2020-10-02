بعد احتفال المصريين بنصر أكتوبر| فرج عامر: مشهد عظيم يدعم السيسي في مسيرة التنمية

أشاد النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بالمشهد العظيم الذي ظهر بمختلف ميادين مصر وإحتفال الشعب المصري بنصر أكتوبر المجيد.

وجه "عامر" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، التهنئة للرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيدة في ظل إحتفالات المصريين تزامنا مع مسيرات الدعم الشعبي المؤيدة للزعيم البطل الرئيس السيسي دعما لإنجازاته الكبري بالتنمية الشاملة وسياسته الإصلاحية المدروسة التي ساهمت بالنهوض بالدولة من جديد.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه الاحتفالات تؤكد ماقدمه الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية من انجازات ودعم للشعب المصرى، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات والهتافات تعتبر بمثابة دعم واضح ومباشر من الشعب للرئيس السيسى فى مسيرة التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك بعد أن بدأت الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقامة اليوم الجمعة بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.





وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".





وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.





وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.



