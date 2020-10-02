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أهالي البحيرة يرفعون لافتات «لا للخونة والجواسيس اللى باعوا البلد»

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:28 م
أهالي البحيرة
أهالي البحيرة
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حمزة شعيب
رفع أهالي البحيرة لافتات تحت عنوان "لا للخونة والجواسيس اللي باعوا بلدنا خلال الاحتفالات  الشعبية بالبحيرة لمواجهة الإرهاب وذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وبدأ المواطنون في التواجد، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.
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