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موسى يعرض لقطات من احتفالات المواطنين بالأقصر والشيخ زويد..فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:29 م
احتفالات المصريين
احتفالات المصريين
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أسامة علي
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الاحتفالات بانتصار أكتوبر تعم محافظات مصر ومنها الأقصر،معقبا:" أهالينا فى الأقصر عاملين حفلة كبيرة".


وعرض موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر "صدى البلد"، لقطات مع الاحتفالات التى نظمها اهالى الأقصر، حيث ظهرت مسيرة حاشدة للمواطنين" بالحناطير" وعليها لافتات دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى".


وتابع موسى قائلا:" قدامنا اهو أهالينا فى الأقصر فى مسيرة لدعم الدولة المصرية، الأقصر أهى للى عاوز يشوفها.


ووجه موسى التحية والتقدير لكل أهالى الأقصر،مرددا "الأقصر بلدنا بلد سواح".


وعرض موسى أيضا احتفالات المواطنين بانتصار أكتوبر من شمال سيناء بمنطقة الشيخ زويد، معقبا:" سيناء وأهلها عزيزه غالية علينا، اكبر تنمية تتم حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هناك".

وسخر الإعلامي أحمد موسى، من مذيعي القنوات الإرهابية بشأن احتفالات اليوم قائلا: "انتم مالكم بينا هنحتفل النهاردة بانتصارات أكتوبر وثورة 30 يونيه". 

وأضاف موسى قائلا "الشعب المصرى بيحتفل النهاردة بثورتنا وانتصاراتنا، الشعب المصرى بيقول إحنا موجودين واقفين مع جيشنا وشرطتنا وبندافع عن بلدنا أمام محاولات الاحتلال الإخوانى".

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