موسى يعرض لقطات من احتفالات المواطنين بالأقصر والشيخ زويد..فيديو





وعرض موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر "صدى البلد"، لقطات مع الاحتفالات التى نظمها اهالى الأقصر، حيث ظهرت مسيرة حاشدة للمواطنين" بالحناطير" وعليها لافتات دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى".









وتابع موسى قائلا:" قدامنا اهو أهالينا فى الأقصر فى مسيرة لدعم الدولة المصرية، الأقصر أهى للى عاوز يشوفها.









ووجه موسى التحية والتقدير لكل أهالى الأقصر،مرددا "الأقصر بلدنا بلد سواح".









وعرض موسى أيضا احتفالات المواطنين بانتصار أكتوبر من شمال سيناء بمنطقة الشيخ زويد، معقبا:" سيناء وأهلها عزيزه غالية علينا، اكبر تنمية تتم حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هناك".



