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أخبار البلد

غرفة شركات السياحة لـ صدى البلد: التأشيرة المجانية تؤكد دعم الدولة للقطاع

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قال عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة والسفر في أسوان، إن قرار مجانية التأشيرات فى ٤ محافظات سياحية هي" جنوب سيناء ، البحر الأحمر، الأقصر و أسوان، حتى أبريل المقبل ، داعم قوى للقطاع .

وأكد عبدالهادي فى تصريح ل"صدي البلد" إن، الحكومة دعمت القطاع السياحي لتقليل حدة الخسائر الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا عالميا ، و التى جاء ابرزها تخفيض رسوم الهبوط والايواء والخدمات الأرضية بالمطارات.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان إلى ان ، قرار التأشيرة السياحية مجانا فى الاربع محافظات السياحية ، يؤكد نظر الدولة بعين الأهمية للقطاع .

وأوضح أن حركة السياحة الثقافية، تتحرك بشكل مستقر مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ونسب الإشغال التى لا تتعدى ٥٠% فى كافة الفنادق العائمة أو الثابتة .

وشدد على ان القرارات الحكومية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، أعادت توازن الحراك السياحي، معربا عن أمله بانتهاء جائحة كورونا عالميا. 

يذكر أن مجلس الوزراء أطلق حزمة قرارات لدعم القطاع السياحي أبرزها استمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق اعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل و حتى 31 ديسمبر 2020.

وشملت الاجراءات تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020.
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