الحرب الأكثر جدلا.. 17 عاما على الغزو الأمريكي للعراق

في مثل هذا اليوم قبل 18 عاما، وافق الرئيس جورج دبليو بوش والكونجرس الأمريكي على قرار مشترك بغزو العراق، بحجة القضاء على أسلحة الدمار الشامل هناك، لتبدأ الحرب الأكثر جدلا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والتي استمرت 8 سنوات، على الرغم من نشر الفريق الأمريكي المختص بالبحث عن أسلحة الدمار العراقية، أول تقرير له في 2 أكتوبر 2003 منذ بدء عمله يؤكد فيه أنه لم يعثر على أي من هذه الأسلحة.





ووفقا لدراسة نقدية نشرتها مجلة "دراسات الشرق الأوسط النقدية"، كانت نقطة البداية لفهم غزو العراق هي الإستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة في عهد بوش - للقيام بتأكيد قسري للهيمنة العالمية، حيث يقر مشروع القرن الأمريكي في ذلك الوقت بمدى الهيمنة هذه، فـ عقيدة بوش واستراتيجية الأمن القومي لعام 2002، اللتين تمت صياغتهما ردا على هجمات 11 سبتمبر، توضحان التحول القسري: الدعوة إلى "هيمنة كاملة الطيف".





ويعد الهجوم الإرهابي في الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة أمرا أساسيا لفهم الحرب على العراق، على الرغم من أن العراق لم يكن متورطًا فيها بأي حال من الأحوال، لكن كشف هذا الهجوم عن تهديد رهيب للولايات المتحدة، ينبع من الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وكان الرد عليه ضروريًا إذا لم يشجع الخصوم الأمريكيون.





في الوقت نفسه، اعتبر المتشددون في إدارة بوش الذين دافعوا عن شن هجوم على العراق حتى قبل 11 سبتمبر أنه فرصة لحشد الدعم لحرب كانوا يعتقدون أنها ستكون حاسمة في تحويل الشرق الأوسط بما يتناسب مع المصالح الأمريكية.





كانت العقبة الأولى التي كان على إدارة بوش أن تزيلها هي إضفاء الشرعية على الحرب على دولة لا تهدد الولايات المتحدة، لذلك تم التعامل مع قضية أسلحة الدمار الشامل كطريقة لقلب "الحرب على الإرهاب" ضد العراق.





للقيام بذلك، كان على بوش أن يدعي أن صدام حسين كان مرتبطًا بالقاعدة وكان يعمل بنشاط على تطوير أسلحة دمار شامل قد يسلمها إلى الإرهابيين أو يستخدمها نيابة عنهم، وبالتالي فإن العراق يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة.





لم يتم التشكيك في هذه الادعاءات فحسب، بل بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة قوية على أن الطرف الحربي في واشنطن بالغ عن عمد في تضخيم الادعاءات غير الموثوقة وعلم أن العراق لا يشكل تهديدًا للولايات المتحدة.





على أي حال، لم يكن التهديد أبدًا هو استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة، بل بالأحرى أنها يمكن أن تقيد حرية الولايات المتحدة في العمل في الشرق الأوسط.





لفهم الدوافع الحقيقية وراء الحرب ولماذا اعتبرت إدارة بوش الهجوم على العراق حلًا لمشاكل الولايات المتحدة، نحتاج أيضا إلى تحويل التركيز من التهديدات الأمنية للولايات المتحدة إلى التهديدات الاقتصادية التي تواجه وضعها الاستراتيجي في الشرق وهيمنته على سوق النفط.





ومن أبرز وأهم هذه التهديدات هي الضعف المتزايد للنفط الأمريكي، حيث كان اعتماد الولايات المتحدة على الواردات يتزايد في سوق النفط الذي يزداد توترا، ويبدو أن الإنتاج العالمي بلغ ذروته، وبالتالي تحول ميزان القوة نحو منتجي النفط. ومن المحتمل أن تجعل هذه الظروف الولايات المتحدة والاقتصاد الرأسمالي العالمي عرضة لصدمة نفطية - قاتلة تاريخيًا لاحتمالات إعادة انتخاب رؤساء الولايات المتحدة.





كان العراق حلًا لهذه التهديدات المحتملة لأنه يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم وتكاليف إنتاج منخفضة للغاية. ومع ذلك، طالما كان صدام في السلطة، فلا يمكن استخدام نفطها لأغراض أمريكية، كما أن العقوبات التي اعتقدت الولايات المتحدة أنها ضرورية لاحتواء صدام تعني بقاء معظم النفط العراقي خارج السوق.





علاوة على ذلك، إذا وجد صدام طريقة ما للتغلب عليها والخروج من العزلة، فإن الخطر يزداد حيث سيحاول استخدام نفط العراق لتحقيق مكاسب سياسية، كما حاول من قبل، وبالتحديد من خلال السعي إلى الوصول إلى النفط.